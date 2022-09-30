Конец сентября на рынке облигаций плавно превратился в октябрь. Обзор

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ряд заявленных на конец сентября размещений корпоративных облигаций, судя по всему, сдвинулись "вправо", хотя отдельных заявлений эмитенты и организаторы не делали.

На конец сентября ранее были запланированы сбор книг заявок группы "Черкизово" с облигациями объемом от 5 млрд рублей, дебютного выпуска бондов компании "Р-Фарм" на 5 млрд рублей, выпуска социальных бондов СОПФ "Инфраструктурные облигации" на 15 млрд рублей, дебютного выпуска компании "Новые технологии" на 500 млн рублей.

Ни одна из перечисленных компаний от планов разместиться официально не отказалась, но и новых сроков не объявила, хотя теперь уже точно раньше октября выйти на рынок эти эмитенты не смогут.

Кроме того, на октябрь до сих пор сохраняются планы по размещению бондов ХК "Новотранс" с займом от 10 млрд рублей и "Норникеля" с двумя траншами облигаций в рублях и долларах.

О желании выйти на рынок также сообщало ООО "Сеть дата-центров "Селектел", которое перенесло с 14 сентября книгу заявок на 3 млрд рублей по техническим причинам.

"Безумство храбрых"

В середине сентября на рынок после долгого отсутствия вернулся системообразующий эмитент - Минфин, разместив бумаги на 10 млрд рублей. На 21 и 27 сентября были назначены новые аукционы по размещению ОФЗ, однако состояние рынка не позволило Минфину реализовать свои планы. И если 21 сентября аукционы были признаны несостоявшимися, то 27 сентября ведомство и вовсе заявило о непроведении аукционов в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках.

Тогда министр финансов Антон Силуанов заявил "Интерфаксу", что Минфин ставит задачу активно участвовать на внутреннем долговом рынке, но не будет размещать ОФЗ "в ущерб доходности".

"Сейчас отменили аукционы на прошлой неделе, и на этой не будем проводить. Как рынок успокоится - тогда будем", - сказал министр.

По мнению аналитиков инвестиционного банка "Синара", на рынке долгового капитала сегодня наблюдается сильная волатильность, вызванная геополитическими факторами. "Рынки нестабильны и, по нашему мнению, на сегодняшний день закрыты для новых облигационных выпусков. Можно наблюдать, что после отмены аукционов по размещению ОФЗ многие эмитенты поставили свои размещения на паузу. На наш взгляд, это решение является верным, поскольку в условиях текущей рыночной ситуации очень сложно прогнозировать, какой уровень ставок будет являться справедливым как для эмитентов, так и для инвесторов", - сказали в банке "Интерфаксу".

Вместе с тем были и те, кто вопреки неопределенности на рынках с 21 сентября все же решил открыть книгу заявок.

В частности, 23 сентября сбор заявок проводил "ЭР-Телеком" с выпуском бондов от 5 млрд рублей и сроком обращения 2,2 года. Как отмечалось в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки, спрос инвесторов в ходе букбилдинга позволил эмитенту снизить ставку купона до 12,30% и увеличить объем размещения до 9 млрд рублей - интерес к выпуску проявили как институциональные, так и розничные инвесторы.

27 сентября принимались заявки на выпуск 3-летних облигаций ООО "Балтийский лизинг" объемом до 5 млрд рублей. По итогам закрытия книги компания заняла 3 млрд рублей по ставке 10,9% годовых.

Под конец рабочей недели появились и новые имена. Так, "Селигдар" начал премаркетинг выпуска дебютных бондов на 3 млрд рублей с целью разместиться в октябре.

Говоря о прогнозах, в "Синаре" отметили, что текущие события - далеко не первое серьезное потрясение для российского долгового рынка даже за один этот год. "Организаторы размещений за это время сталкивались с разными ситуациями. Мы ожидаем, что как только внешние шоки стабилизируются, рынок восстановится достаточно быстро, как это и произошло в начале лета. По нашему мнению, до конца этого года размещения станут доступными как минимум для эмитентов из первого и второго эшелонов, также мы ожидаем восстановление активности как институциональных, так и частных инвесторов", - надеются в банке.

Минфин, опубликовавший в пятницу вечером график размещений на IV квартал, пока ориентирует рынок на сдержанную активность суверена: на 12 планируемых аукционных дней приходится общий объем на сумму до 150 млрд рублей.