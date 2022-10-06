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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Производитель тренажеров Peloton готовит последний раунд сокращений

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель спортивных тренажеров Peloton Interactive Inc. планирует четвертый раунд сокращения штата, пишет The Wall Street Journal. На этот раз в плане сокращение 500 рабочих мест, или 12% оставшихся сотрудников.

Главный исполнительный директор Peloton Барри Маккарти дал себе и другим топ-менеджерам шесть месяцев на то, чтобы изменить ситуацию в компании к лучшему. Если этого не получится, Peloton вряд ли сможет существовать как самостоятельная компания, сказал он газете.

После новых сокращений глобальный штат Peloton будет состоять примерно из 3,8 тысячи человек - это менее половины численности персонала компании до начала сокращений в 2021 году (8,6 тысячи).

Маккарти отметил, что запланированные сокращения станут последними, и в дальнейшем руководство компании будет фокусироваться на увеличении выручки, а не на снижении расходов.

"Мы подошли к тому моменту, когда мы либо добьемся успеха, либо нет", - сказал он. "Нам надо расти, чтобы вернуть бизнес на устойчивый путь", - заявил Маккарти.

Peloton фиксирует убытки уже шесть кварталов подряд, в четвертом финквартале (апрель-июнь 2022 года) ее чистый убыток вырос почти в 4 раза, достигнув $1,2 млрд.

С начала 2022 года капитализация Peloton упала на 76%.

Peloton США Барри Маккарти
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