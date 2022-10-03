"ЛУКОЙЛ" 4 октября начнет размещение замещающих облигаций на $6,3 млрд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" 4 октября начнет размещение пяти выпусков локальных облигаций, замещающих соответствующие выпуски еврооблигаций группы, права на которые учитываются в российских депозитариях, сообщила компания.

Размещаться будут долговые бумаги серий ЗО-23, ЗО-26, ЗО-27, ЗО-30 и ЗО-31. Все они подлежат оплате долларовыми еврооблигациями, выпущенными компанией LUKOIL International Finance B.V. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" может разместить локальные облигации для замещения еврооблигаций всех пяти находящихся в обращении выпусков евробондов.

Параметры "замещающих" облигаций (номинальная стоимость, срок погашения, купон) будут полностью эквивалентны параметрам соответствующих выпусков евробондов, а их обслуживание будет производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплат.

Размещение "замещающих" облигаций направлено на защиту интересов держателей еврооблигаций, хранящихся в российских депозитариях, при этом компания не может гарантировать получение будущих платежей по евробондам держателями, которые не примут участие в размещении, отмечается в сообщении.

Завершение размещения облигаций-23 запланировано на 19 октября, облигаций-26 – на 28 октября, облигаций-27 и облигаций-31 – на 21 октября, облигаций-30 – на 1 ноября.

"ЛУКОЙЛ" в начале августа предложил держателям пяти выпусков евробондов суммарным номинальным объемом $6,3 млрд выкуп у них этих бумаг. Предложение о выкупе компания объясняла, в частности, существенными регуляторными и техническими ограничениями, которые могут возникнуть при обслуживании еврооблигаций. При этом, как отмечали ряд аналитиков, компания проводила выкуп только тех бумаг, права на которые учитываются в зарубежных депозитариях.

Кроме того, в начале сентября "ЛУКОЙЛ" инициировал голосование держателей еврооблигаций, предложив им согласовать изменение механизма выплат, включающее прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют. На прошлой неделе компания сообщила, что держатели евробондов-2030 согласовали изменения, собрания держателей остальных выпусков были перенесены из-за отсутствия кворума.

Указ президента РФ от 5 июля обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях: они могут это сделать либо в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ (заемщик должен запросить у российского депозитария информацию о держателях, а затем перечислить средства для исполнения обязательств перед ними), либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов.