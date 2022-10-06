Возможность выпуска заемщиками РФ "замещающих" облигаций для замены евробондов могут продлить на год

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские заемщики, имеющие в обращении еврооблигации, могут получить возможность размещать локальные облигации для замены ими евробондов в течение всего следующего года. Соответствующие поправки подготовило Минэкономразвития, они проходят процедуру межведомственного согласования, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с текстом законопроекта.

Закон, позволяющий российскими компаниям размещать "замещающие" облигации, был подписан президентом в июле этого года. Он призван решить проблему платежей по еврооблигациям, с которой столкнулись российские компании и банки на фоне введения беспрецедентно жестких санкций против РФ после начала военной операции на Украине, и обеспечить доведение платежей до российских инвесторов, лишившихся возможности получать свои выплаты из-за отказа иностранных депозитариев переводить средства в НРД.

В действующей редакции документ разрешает российским заемщикам до 31 декабря 2022 года размещать облигации для "замещения" евробондов в упрощенном порядке, без регистрации нового проспекта. Оплата "замещающих" бондов осуществляется евробондами или денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Документом предусмотрено, что размер и срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость российских облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.

Поправки, предложенные Минэкономразвития, предлагают продлить действие этой нормы закона до 31 декабря 2023 года.

Кроме того, по словам источников "Интерфакса", на полгода, до 1 июля 2023 г., предлагается продлить действие нормы, которая ограничивает возможности объявления кросс-дефолтов. Согласно закону, право кредитора требовать от должника досрочного исполнения заемного обязательства, вытекающего из кредитного договора, в том числе договора займа, заключенного путем размещения облигаций, не считается возникшим, если заемщик расплатился по своим долговым обязательствам в соответствии с временным порядком осуществления выплат или если не смог расплатиться по ним (или расплатился ненадлежащим образом) из-за "обстоятельств нефинансового характера", которые не могли быть предотвращены должником.

Российские компании уже протестировали возможность замещения евробондов локальными облигациями. Самую подробную информацию по таким размещениям на текущий момент предоставил "Газпром". Компания заместила часть выпуска долларовых евробондов с погашением в 2027 году (размещены локальные облигации на $304,4 млн), а также часть выпуска, номинированного в британских фунтах, с погашением в 2024 году (размещены локальные бумаги на 293,6 млн фунтов). К обмену принимались еврооблигации, права на которые учитываются российскими депозитариями.

В начале октября о сборе заявок на замещение еврооблигаций сразу пяти долларовых выпусков объявил "ЛУКОЙЛ", также сбор заявок на "замещающие" бонды открыл "Металлоинвест".

Кроме того, в августе девелопер "ПИК" разместил выпуск локальных облигаций объемом $395 млн, параметры которого (ставка, срок погашения, номинал) совпадали с параметрами выпуска еврооблигаций компании с погашением в 2026 году. Позднее менеджмент компании подтвердил, что это "замещающий" выпуск и под обмен попали евробонды, учет прав на которые велся НРД.

Также в августе о размещении "замещающих" субординированных облигаций на $600 млн со сроком обращения 8,5 лет объявил Совкомбанк. Кредитная организация сообщила, что в рамках размещения этого выпуска могут быть обменяны действующие еврооблигации разных типов, в том числе бессрочные. Однако итогов замещения еврооблигаций банк не раскрывал, также Совкомбанк не пояснял, можно ли считать эти новые локальные бумаги "замещающими", если их параметры (в частности, срок погашения) не совпадают с параметрами предложенных к обмену евробондов.