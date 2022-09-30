Силуанов отметил сдержанное отношение иностранцев к получению рублевых выплат по евробондам РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы на фоне санкционных рисков пока сдержанно относятся к возможности получать выплаты в рублях по суверенным еврооблигациям РФ, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Сдержанное очень отношение, поскольку министерство финансов, как и ряд других наших органов, попало под санкции, и взаимодействие с министерством финансов является риском для иностранных держателей долга. Поэтому мы видим очень, как сказать, сдержанное отношение к взаимодействию по получению купонного дохода по облигациям", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия-24" (ВГТРК).

Президентским указом от 22 июня был утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ осуществляются в рублях. С тех пор Минфин перечисляет НРД рубли для осуществления выплат по валютным евробондам РФ. Иностранный держатель евробондов имеет право конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

Предназначенные для иностранных держателей средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. Одновременно с пакетом документов предоставляется письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении соответствующего платежа.