Обновленные правила закупочных интервенций на рынке зерна РФ заработают с 10 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Обновленные правила закупочных интервенций на рынке зерна в РФ начнут действовать с 10 октября, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа").

Ранее их планировалось ввести с 4 октября.

Как сообщал Минсельхоз, он скорректировал правила проведения закупочных интервенций. Теперь аукцион в ходе госзакупок будет считаться состоявшимся при наличии одного участника (ранее для этого их необходимо было не менее двух). Кроме того, смягчены критерии для продавцов. В торгах смогут также принять участие производители, для которых растениеводство является дополнительной, а не основной сферой деятельности.

В сведениях о сборе урожая (форма №2-фермер) допускается отсутствие отметки территориального Росстата (при наличии письма от ведомства о невозможности принять эту форму).

В этом году закупочные интервенции на рынке зерна начались 1 августа. По данным на 3 октября, в госфонд закуплено 523,665 тыс. тонн зерна на 7,9 млрд рублей.