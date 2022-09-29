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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Минсельхоз скорректировал правила закупочных интервенций на рынке агропродукции

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз скорректировал правила проведения закупочных интервенций на рынке сельхозпродукции. Теперь аукцион в ходе госзакупок будет считаться состоявшимся при наличии одного участника (ранее для этого их необходимо было не менее двух), сообщило ведомство.

Кроме того, смягчены критерии для продавцов. В торгах смогут также принять участие производители, для которых растениеводство является дополнительной, а не основной сферой деятельности.

В сведениях о сборе урожая (форма №2-фермер) допускается отсутствие отметки территориального Росстата (при наличии письма от ведомства о невозможности принять эту форму).

В России закупочные интервенции пока проводятся только на рынке зерна. С 1 августа по 29 сентября в госфонд закуплено 456 тысяч тонн зерна на 6,9 млрд рублей. Рассматривается также возможность госзакупок сахара.

Минсельхоз
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