"Газпром" связал снижение поставок газа в Молдавию с действиями Киева

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" связал сокращение поставок газа в адрес Молдавии с действиями украинской стороны, которая отказалась принимать часть транзитных объемов от "Газпрома".

"Оператор ГТС Украины" объявил форс-мажор приема газа для транзита через газоизмерительную станцию "Сохрановка", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Заявка на транзит принимается только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа".

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что на октябрь "Газпром" подтвердил подачу газа в октябре в объеме 5,7 млн куб. м в сутки из 8,06 млн кубометров в сутки. Он напомнил, что аналогичная ситуация была год назад.

"Газпром" в своем сообщении также сказал, что подтвердил поставку газа в Молдавию в октябре 2022 года в объеме 5,7 млн куб. м в сутки.

"Объем предопределен односторонним отказом украинской стороны принимать российский газ на ГИС "Сохрановка", - говорится в заявлении российской компании.

"Газпром" также отметил, что "молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ".

"Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы. По этой причине "Газпром" имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт", - предупредил "Газпром".

В октябре 2021 года стороны подписали протокол, согласно которому Молдавия должна провести аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", после чего до 1 мая стороны должны подписать договор о погашении долгов "Молдовагаза" перед российским поставщиком. Однако аудитор был нанят только в августе. Ранее Спыну заявлял, что "Газпром" не согласился продлевать срок проведения аудита долга "Молдовагаза" после 1 октября, и отметил, что "из бесед с Алексеем Миллером не понял, продолжатся ли поставки газа в Молдову после 1 октября".

"Газпром" настаивает на погашении Молдавией исторического долга за газ, который составляет (с учетом пени) $709 млн. Молдавия не признает размер долга, настаивая на проведении проверки.