Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании долга с бывшей украинской "дочки"

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с его бывшей украинской "дочки" - Международного резервного банка (МР банка) задолженности по межбанковским кредитам в размере 87,5 млн евро (и начисленные проценты на 7,8 млн евро), а также $333,9 млн (и начисленные проценты на $70,7 млн).

"Иск удовлетворить полностью", - говорится на сайте суда.

Другая информация пока не опубликована.

Сбербанк хочет взыскать с Международного резервного банка долг по соглашению от 9 сентября 2005 года.

Сбербанк подал иск к Международному резервному банку на 23,4 млрд рублей в июле.

Национальный банк Украины 25 февраля 2022 года отозвал банковскую лицензию и ликвидировал Международный резервный банк.

В начале апреля Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского, согласно которому принудительно изымаются 100% акций украинского МР банка, принадлежащего Сбербанку России. Сбербанк в ответ заявлял, что планирует оспорить решения украинских властей в арбитражах.