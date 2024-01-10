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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Сбербанк подал еще несколько исков к своей бывшей украинской "дочке"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы несколько исков к бывшей украинской "дочке" - Международному резервному банку (МР банк), следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В конце декабря было подано пять исков на общую сумму 615 млн рублей (в одном из дел сумма требований не указана).

В ноябре 2023 года Сбербанк подал иск к МР банку о взыскании 1,478 млн украинских гривен (примерно 3,5 млн рублей), находящихся на банковском счете Сбера в бывшем дочернем банке. Арбитражный суд Москвы рассмотрит это дело 11 января 2024 года.

В марте 2023 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с МР банка в пользу Сбербанка $727 тыс. убытков (иск подан в декабре 2022 года).

В октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка о взыскании с МР банка задолженности по межбанковским кредитам в размере 87,5 млн евро (и начисленных процентов на 7,8 млн евро), а также $333,9 млн (и начисленных процентов на $70,7 млн). Этот иск был подан в июле 2022 года.

Национальный банк Украины 25 февраля 2022 года отозвал банковскую лицензию у МР банка и решил его ликвидировать .

Арбитражный суд Москвы МР банк Сбербанк Украина
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