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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Основное заседание суда по иску Сбербанка к бывшей украинской "дочке" пройдет 4 октября

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 4 октября основное заседание по иску Сбербанка о взыскании с его бывшей украинской "дочки" – Международного резервного банка (МР банка) – задолженности по межбанковским кредитам, сообщил "Интерфаксу" источник в суде.

Сбербанк хочет взыскать с Международного резервного банка долг по соглашению от 9 сентября 2005 года на сумму 87,5 млн евро (и начисленные проценты на 7,8 млн евро), а также $333,9 млн (и начисленные проценты на $70,7 млн).

Сбербанк подал иск к Международному резервному банку на 23,4 млрд рублей в июле.

Национальный банк Украины 25 февраля 2022 года отозвал банковскую лицензию и ликвидировал Международный резервный банк.

В начале апреля Верховная Рада Украины утвердила указ президента Владимира Зеленского, согласно которому принудительно изымаются 100% акций украинского МР банка, принадлежащего Сбербанку России. Сбербанк в ответ заявлял, что планирует оспорить решения украинских властей в арбитражах.

Сбербанк Международный резервный банк Украина
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