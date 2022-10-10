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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Глава ФРБ Чикаго ждет повышения ставки ФРС выше 4,5% в начале 2023 года

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе США нужно будет удерживать ключевую процентную ставку на высоком уровне в течение некоторого времени, чтобы охладить экономику и рынок труда, считает председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс. Его цитирует Dow Jones.

К началу 2023 года уровень ставки может немного превысить 4,5%, отметил Эванс на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) в Чикаго.

ФРС в сентября повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых. Это максимальный уровень с финансового кризиса 2008 года. Следующая встреча руководства ФРС состоится 1-2 ноября.

"Быстрые темпы повышения ставки ускорили наш путь по направлению к сдерживающей денежно-кредитной политике, - сказал Эванс. - Слишком высокая ставка также несет в себе риски, и есть большая неопределенность в отношении того, насколько жесткой должна стать ДКП".

Президент ФРБ Чикаго не является голосующим членом Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в 2022 году. Эванс, которому сейчас 64 года, покинет должность главы банка в начале следующего года.

ФРС США ФРБ Чикаго Чарльз Эванс
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