Группа НЛМК в III квартале снизила выплавку стали на 11%
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") в III квартале 2022 года произвела 3,9 млн тонн стали, что на 11% ниже показателя второго квартала.
Падение производства компания объяснила сокращением выпуска на липецкой площадке на фоне снижения спроса на сталь в Европе и санкционных ограничений.
В годовом измерении производство НЛМК выросло на 1%.
В январе-сентябре 2022 года объемы выплавки стали в годовом измерении не изменились (12,8 млн тонн).
Продажи в прошлом квартале выросли на 8% ко II кварталу, до 4,34 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - на 5%. Увеличение было связано с нормализацией запасов, накопленных в течение второго квартала, а также с восстановлением спроса на плоский прокат на рынках России и Турции. Объем реализации готовой продукции увеличился на 29% к предыдущему кварталу, до 2,9 млн т (+4% ко II кварталу 2021 года).
За девять месяцев продажи выросли на 4%, до 12,9 млн тонн, в том числе за счет реализации запасов, накопленных на конец 2021 года.
Продажи американского сегмента упали в прошлом квартале на 9% ко II кварталу, до 0,3 млн тонн (-42% ко II кварталу 2021 года) в условиях высоких запасов и замедления потребительской активности в ожидании дальнейшего снижения цен на сталь. За 9 месяцев продажи сократились на 27%, до 1,1 млн тонн, на фоне снижения спроса к высокой базе 2021 года.
Мировое производство стали сократилось, согласно оценкам компании, на 11% ко второму кварталу на фоне снижения конечного спроса и роста затрат. Так, производство стали в Китае ниже уровня предыдущего квартала на 14%,в США и ЕС выплавка снизилась на 1% и 11% соответственно.
Производство и реализация основных видов метпродукции группы НЛМК (млн тонн):
|Производство, млн т
|III кв. 2022
|II кв. 2022
|Динамика кв/кв
|Динамика к III кв 2021
|Январь-сентябрь 2022 г
|Динамика г/г
|Сталь (с учетом NBH)
|3,94
|4,41
|-11%
|1%
|12,83
|0%
|Плоский прокат Россия
|3,07
|3,48
|-12%
|7%
|10,05
|3%
|Консолидированные продажи
|4,34
|4,01
|8%
|5%
|12,91
|4%
|Продажи сегментов
|Плоский прокат Россия
|3,44
|3,15
|9%
|15%
|10,06
|6%
|Сортовой прокат Россия
|0,67
|0,72
|-7%
|-11%
|2,12
|-8%
|НЛМК США
|0,34
|0,37
|-9%
|-42%
|1,1
|-27%
|NLMK Dansteel
|0,13
|0,16
|-19%
|-3%
|0,45
|-4%
Падение квартальных продаж NLMK Dansteel компания объяснила замедлением динамики промышленного производства на фоне рекордных цен на энергоносители в Европе. Производство железорудного сырья снизилось за квартал на 2%, до 4,5 млн тонн (-12% г/г). Продажи железорудного сырья упали на 6%, также до 4,5 млн тонн (-7%г/г).
В России цены на металлопродукцию в долларовом эквиваленте упали в третьем квартале на 21% ко второму кварталу на фоне высокой конкуренции на внутреннем рынке. При этом в сентябре ценовой тренд развернулся за счет пополнения запасов потребителями в сегменте производства труб и металлоконструкций, увеличению цен также способствовало частичное восстановление объемов жилищного строительства, отмечают в НЛМК.