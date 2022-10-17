Группа НЛМК в III квартале снизила выплавку стали на 11%

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Группа НЛМК (флагманский актив - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат") в III квартале 2022 года произвела 3,9 млн тонн стали, что на 11% ниже показателя второго квартала.

Падение производства компания объяснила сокращением выпуска на липецкой площадке на фоне снижения спроса на сталь в Европе и санкционных ограничений.

В годовом измерении производство НЛМК выросло на 1%.

В январе-сентябре 2022 года объемы выплавки стали в годовом измерении не изменились (12,8 млн тонн).

Продажи в прошлом квартале выросли на 8% ко II кварталу, до 4,34 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - на 5%. Увеличение было связано с нормализацией запасов, накопленных в течение второго квартала, а также с восстановлением спроса на плоский прокат на рынках России и Турции. Объем реализации готовой продукции увеличился на 29% к предыдущему кварталу, до 2,9 млн т (+4% ко II кварталу 2021 года).

За девять месяцев продажи выросли на 4%, до 12,9 млн тонн, в том числе за счет реализации запасов, накопленных на конец 2021 года.

Продажи американского сегмента упали в прошлом квартале на 9% ко II кварталу, до 0,3 млн тонн (-42% ко II кварталу 2021 года) в условиях высоких запасов и замедления потребительской активности в ожидании дальнейшего снижения цен на сталь. За 9 месяцев продажи сократились на 27%, до 1,1 млн тонн, на фоне снижения спроса к высокой базе 2021 года.

Мировое производство стали сократилось, согласно оценкам компании, на 11% ко второму кварталу на фоне снижения конечного спроса и роста затрат. Так, производство стали в Китае ниже уровня предыдущего квартала на 14%,в США и ЕС выплавка снизилась на 1% и 11% соответственно.

Производство и реализация основных видов метпродукции группы НЛМК (млн тонн):

Производство, млн т III кв. 2022 II кв. 2022 Динамика кв/кв Динамика к III кв 2021 Январь-сентябрь 2022 г Динамика г/г Сталь (с учетом NBH) 3,94 4,41 -11% 1% 12,83 0% Плоский прокат Россия 3,07 3,48 -12% 7% 10,05 3% Консолидированные продажи 4,34 4,01 8% 5% 12,91 4% Продажи сегментов Плоский прокат Россия 3,44 3,15 9% 15% 10,06 6% Сортовой прокат Россия 0,67 0,72 -7% -11% 2,12 -8% НЛМК США 0,34 0,37 -9% -42% 1,1 -27% NLMK Dansteel 0,13 0,16 -19% -3% 0,45 -4%

Падение квартальных продаж NLMK Dansteel компания объяснила замедлением динамики промышленного производства на фоне рекордных цен на энергоносители в Европе. Производство железорудного сырья снизилось за квартал на 2%, до 4,5 млн тонн (-12% г/г). Продажи железорудного сырья упали на 6%, также до 4,5 млн тонн (-7%г/г).

В России цены на металлопродукцию в долларовом эквиваленте упали в третьем квартале на 21% ко второму кварталу на фоне высокой конкуренции на внутреннем рынке. При этом в сентябре ценовой тренд развернулся за счет пополнения запасов потребителями в сегменте производства труб и металлоконструкций, увеличению цен также способствовало частичное восстановление объемов жилищного строительства, отмечают в НЛМК.