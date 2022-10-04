В историческом центре Петербурга установят лифты производства бывшего завода Otis

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В зданиях исторического центра старые лифты заменят новыми, выпущенными компнией "ОТИС Россия", сообщили в пресс-службе этой компании.

"Компания ОТИС Россия (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital) планирует расширить сотрудничество с Жилищным комитетом и Фондом капитального ремонта Санкт-Петербурга в части поставок лифтов отечественного производства для замены устаревшего лифтового парка, в том числе в историческом центре города", - говорится в сообщении.

Гендиректор компании Игорь Майоров уточнил, что за десять лет она обновила больше 500 лифтов в историческом центре Петербурга.

В конце июля 2022 года российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна выкупил российский бизнес американской Otis, которая решила уйти из России. Формально покупателем активов выступила инвесткомпания Ice Development, специализирующаяся на секторе недвижимости и занимающаяся установкой и техобслуживанием систем вентиляции, кондиционирования, холодильных агрегатов и вытяжных систем. Сумма сделки не раскрывалась.

Новые заказы "ОТИС Россия" начал принимать с августа.