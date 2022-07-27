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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Бизнес производителя лифтов Otis в России купит группа S8 Capital

Бизнес производителя лифтов Otis в России купит группа S8 Capital
Архивное фото
Фото: Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель подъемного оборудования Otis Worldwide Corporation договорился о продаже российского бизнеса, говорится в сообщении компании по итогам публикации отчета за II квартал 2022 года.

Покупателем станет российский холдинг S8 Capital Армена Саркисяна, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Эта компания развивает IT-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа, владеет распространителем гослотерей "Столото".

Активы Otis в России включают завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7000 лифтов в год и сервисную сеть, в том числе, по оказанию услуг технического обслуживания предприятия и сторонних производителей.

"Данная сделка имеет важное значение не только для конкретного предприятия, но и для всей отрасли в целом. В результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей", - прокомментировал сделку вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что "Минпромторг России продолжит оказывать поддержку российскому инвестору в развитии производства".

По словам Мантурова, 1 августа предприятия на территории России начнут принимать заказы и возобновят работу.

В марте американская Otis заявила об остановке приема заказов на новые лифты и эскалаторы в России, а также о прекращении инвестиций в российский бизнес из-за кризиса на Украине и перебоев в цепочках поставок. В пресс-релизе Otis отмечалось, что на деятельность в России по итогам 2021 года пришлось около 2% выручки компании.

Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году ООО "ОТИС Лифт" получила выручку в размере 15,8 млрд руб., чистую прибыль - 1,6 млрд руб. У компании 16 филиалов в регионах.

S8 Capital Otis США ОТИС Лифт Денис Мантуров Украина
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