Otis ухудшил годовой прогноз после ухудшения квартальных показателей

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Производитель подъемного оборудования Otis Worldwide Corp. сократил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2022 года и снова ухудшил годовые прогнозы.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре снизилась до $324 млн по сравнению с $331 млн годом ранее. Прибыль в расчете на акцию не изменилась и составила 77 центов.

Скорректированная прибыль в расчете на акцию составила 80 центов, на 1 цент опередив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet.

Otis отразила в отчетности единовременную прибыль в размере $10 млн в связи с продажей бизнеса в России.

Выручка компании сократилась на 7,6% в годовом выражении, до $3,34 млрд, при прогнозе в $3,44 млрд. Главным негативным фактором стало изменение валютных курсов, снизившее выручку на 7,2%.

Otis ухудшила прогнозы на 2022 год. Теперь компания рассчитывает получить выручку в диапазоне $13,4-13,5 млрд вместо ожидавшихся ранее $13,6-13,8 млрд, прогноз скорректированной прибыли был скорректирован до $3,11-3,15 в расчете на акцию с $3,17-3,21 на акцию.

С начала 2022 года капитализация Otis сократилась на 20,9% и составляет сейчас около $28,4 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 19%.