Зампред ЕК назвал очень сложной и неопределенной экономическую ситуацию в ЕС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис назвал экономическую ситуацию в Евросоюзе очень сложной и неопределенной.

"Мы больше не можем исключать сокращение экономической активности зимой. Европа платит высокую цену за свою зависимость от российского ископаемого топлива и отсутствие внутренних источников энергии. (...) Рост цен на энергоносители (...) продолжает стимулировать инфляцию", - заявил зампред ЕК, выступая во вторник на пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания Совета ЕС по экономике и финансам.

Сославшись на данные статистической службы ЕС Евростат, Домбровскис сообщил, что инфляция в еврозоне достигнет 10% в сентябре по сравнению с 9,1% в августе.

"По мере того, как мы вступаем в осенний отопительный сезон, наиболее актуальной задачей является снижение высоких счетов за электроэнергию и уменьшение болезненных последствий для потребителей", - сказал зампред Еврокомиссии.

Поэтому, пояснил он, министры на заседании Совета ЕС обсудили "варианты обеспечения упорядоченного функционирования оптовых рынков энергоресурсов", в том числе "снижение цен, которые платят европейские потребители за импортируемый газ".

Ранее во вторник сообщалось, что Совет ЕС согласовал единый подход стран Евросоюза по предложению плана поэтапного отказа от зависимости сообщества от российского импорта ископаемого топлива - REPowerEU.

"Сегодня мы сделали важный шаг вперед в укреплении автономии Европы от российского ископаемого топлива. Я хочу поблагодарить своих коллег за то, что они пошли на существенные уступки, чтобы достичь этой компромиссной позиции совета. Учитывая геополитический контекст (...) и недавние атаки на энергетическую инфраструктуру в Европе, я уверен, что необходимо добиваться скорейшего соглашения по этому предложению", - приводятся в коммюнике слова министра финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынека Станюры.

С практической точки зрения, объясняется в документе, согласованное предложение направлено на добавление новой главы REPowerEU в национальные планы восстановления и устойчивости государств-членов ЕС в рамках экономической стратегии союза NextGenerationEU для финансирования ключевых инвестиций и реформ, которые помогут достичь целей REPowerEU.