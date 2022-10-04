Совет ЕС согласовал позицию по предложению плана по отказу от ископаемого топлива из РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил во вторник, что согласовал единый подход стран Евросоюза по предложению плана поэтапного отказа от зависимости сообщества от российского импорта ископаемого топлива - REPowerEU.

"Сегодня мы сделали важный шаг вперед в укреплении независимости Европы от российского ископаемого топлива. Я хочу поблагодарить своих коллег за то, что они пошли на существенные уступки, чтобы достичь этой компромиссной позиции совета. Учитывая геополитический контекст (...) и недавние атаки на энергетическую инфраструктуру в Европе, я уверен, что необходимо добиваться скорейшего соглашения по этому предложению", - приводятся в коммюнике слова министра финансов председательствующей в Совете ЕС Чехии Збынека Станюры.

С практической точки зрения, объясняется в документе, согласованное предложение направлено на добавление новой главы REPowerEU в национальные планы восстановления и устойчивости государств-членов ЕС в рамках экономической стратегии союза NextGenerationEU для финансирования ключевых инвестиций и реформ, которые помогут достичь целей REPowerEU.

В своей позиции Совет ЕС ограничивает обязательство государств-членов по главе REPowerEU только случаями, когда они желают запросить дополнительное финансирование национальных планов восстановления и устойчивости в виде займов от NextGenerationEU, безвозмездной поддержки за счет новых доходов или вновь переданных ресурсов из общих программ управления.

Совет ЕС также уточняет, что государства-члены могут запрашивать кредитную поддержку до 31 августа 2023 года.

В Брюсселе напоминают, что 18 мая 2022 года Европейская комиссия предложила пакет REPowerEU, который изменяет регламент по Фонду восстановления и устойчивости и другие законодательные акты. Он предусматривает целевые поправки для финансирования инвестиций и реформ с целью диверсификации энергоснабжения и снижения зависимости от ископаемого топлива.

Конкретно законодательное предложение, представленное вместе с планом REPowerEU, направлено на то, чтобы сделать Фонд восстановления и устойчивости стратегической основой для инициатив REPowerEU, "максимизируя взаимодополняемость, последовательность и согласованность политики и действий, предпринятых для ускорения сокращения зависимости от ископаемых видов топлива и смягчения его социальных последствий".

Предложение ЕК, в частности, предусматривает увеличение финансового пакета Фонда восстановления и устойчивости на 20 млрд евро в виде грантов от продажи в ЕС квот на выбросы парниковых газов.