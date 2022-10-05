В ЕК объяснили, что фон дер Ляйен не предлагала ограничить цену на российский газ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря в Европарламенте об ограничении цен на газ на рынке Евросоюза, не упоминала в связи с этим импорт российского газа, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.

"Председатель не использовала прилагательные "российский" или "нероссийский" в своем выступлении. (...) Она говорила о цене на газ, который используется для производства электроэнергии. Это специфический элемент, над которым мы работали, чтобы установить "потолок" на цену используемого для производства электричества газа, - объяснил он. - И параллельно с этим будет рассмотрено, как зафиксировать "потолок" цен при торговле газом в Европе. То есть это не связано напрямую с ценами за импорт на европейском рынке".

Мамер предложил дождаться публикации письма главы Еврокомиссии европейским лидерам перед неформальным саммитом ЕС 7 октября в Праге, которое та анонсировала в своем выступлении в Страсбурге, а также дискуссии по данной теме глав государств и правительств стран Евросоюза.

По его словам, фон дер Ляйен определила общий курс, но есть детали, которые требуют обсуждения.

Отвечая на соответствующий вопрос, он высказал мнение, что председатель Еврокомиссии "ожидает от неформального саммита в пятницу дискуссии, которая позволит подтвердить факт" того, что лидеры понимают серьезность различных "вызовов, стоящих перед Европой".

Мамер указал на то, что в процессе подготовки предложений ЕК необходимо учитывать "возможные национальные различия, так как известно, что энергетические составляющие у стран ЕС разные, зависимость от российского газа разная, экономические структуры государств-членов разные".

По его словам, нужно дать возможность высказаться всем сторонам - чтобы "вместе прийти к приемлемому европейскому решению". Он полагает, что совещание в Праге будет чрезвычайно полезным с этой точки зрения.

Пресс-секретарь считает, что сейчас трудно называть сроки, когда будет готово окончательное предложение ЕК.

При этом он счел нужным подчеркнуть: "Что бы мы ни предпринимали, чрезвычайно важно, чтобы мы были уверены, что нам удается воздействовать на стоимость газа, не ставя под вопрос безопасность снабжения".

Выступая в Европарламенте, фон дер Ляйен заявила, что меры ЕК от 14 сентября в связи с высокими ценами на энергию и согласованная 4 октября странами ЕС позиция по плану отказа от зависимости от российского ископаемого топлива - REPowerEU - это только "первичная подушка безопасности".

"Я направлю главам государств и правительств письмо с "дорожной картой" перед нашим совещанием в Праге, которое состоится через два дня на этой неделе, - сказала председатель ЕК - Разумеется, всё это будет касаться цен на энергию".