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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Цена Brent приблизилась к $91 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки усилили подъем вечером во вторник в ожидании встречи государств ОПЕК+, в ходе которой может быть принято решение о снижении квоты на добычу сырья.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:19 мск во вторник составляет $90,90 за баррель, что на $2,04 (2,3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена Brent превысила $90 за баррель впервые с 23 сентября.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,88 (2,25%), до $85,51 за баррель.

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в ОПЕК+, что альянс обсудит возможность сокращения добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

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Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.

"Эмпирический подход к текущим фундаментальным показателям приводит нас к мнению, что нефть марки WTI должна торговаться в диапазоне $75-80 за баррель, хотя непредсказуемость рынка обеспечивает премию за волатильность, - отметил аналитик StoneX Group Гарри Альтэм. - Поэтому будет логично, если ОПЕК+ в своем анализе рынка перед принятием решения сочтет сокращение добычи оправданным в сложившихся рыночных условиях".

Между тем с сентября прошлого года ряд стран ОПЕК+ отстает от намеченного уровня добычи ввиду недостатка инвестиций, из-за военных столкновений и санкций. При этом общая квота в рамках коалиции увеличивалась, что позволяло государствам, которые могут нарастить производство, сделать это. В сентябре этого года министры ОПЕК+ приняли решение снизить квоту на октябрь на 100 тысяч б/с.

"Если группа анонсирует значительное снижение квоты, реально сокращать добычу придется лишь немногим странам", - отмечает глава отдела стратегии на сырьевых рынках в ING Уоррен Паттерсон.

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