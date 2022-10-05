Вице-премьер Новак прибыл в Вену на очную министерскую встречу ОПЕК+

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак прибыл в Вену на первое с марта 2020 года очное заседание министров стран ОПЕК+, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

На предстоящих переговорах будет рассмотрена возможность сокращения квот по добыче нефти на 1-2 млн баррелей в сутки. Реальное снижение будет меньше, поскольку по состоянию на август страны ОПЕК+ отстают от разрешенных уровней производства на 3,6 млн б/с, сообщали СМИ.

Администрация президента США перед этой встрече пыталась отговорить ближневосточных союзников от резкого сокращения добычи нефти, чтобы можно было избежать резкого роста цен, сообщил ранее CNN со ссылкой на осведомленные источники.