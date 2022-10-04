В Saudi Aramco заявили, что нефтяной рынок не учитывает потенциальный дефицит предложения

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок слишком сфокусирован на перспективах спроса вместо того, чтобы обратить внимание на потенциальный дефицит предложения, заявил глава государственной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер в ходе проходящего в Лондоне форума Energy Intelligence.

Снижение цен на нефть за последние месяцы связано с тем, что рынок ориентируется "на краткосрочные экономические прогнозы вместо ключевых факторов, влияющих на предложение", сказал Нассер, которого цитирует газета Financial Times.

Недостаточные глобальные инвестиции в нефтяной сектор, по его словам, привели к тому, что резервные добывающие мощности очень быстро закончатся, как только Китай снимет карантинные ограничения и начнет потреблять больше нефти.

В настоящее время резервные мощности являются "исключительно низкими" и могут оказаться "полностью истощенными" в случае увеличения спроса в КНР, сказал Насер.

"Миру следует начинать беспокоиться, - заявил Нассер. - Если Китай откроется, и его экономика начнет восстанавливаться, или если авиационная отрасль начнет наращивать потребление топлива, резервные мощности резко сократятся. Больше не будет пространства для маневра на случай любых непредвиденных событий".

Цены на нефть растут перед очередной встречей государств ОПЕК+, в ходе которой может быть принято решение о снижении квоты на добычу. Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники в ОПЕК+, что альянс обсудит возможность сокращения производства более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а также министерская встреча ОПЕК+ состоятся очно в секретариате ОПЕК в Вене 5 октября. С марта 2020 года встречи проводились в формате видеоконференций.

По словам Насера, Saudi Aramco уверена, что сможет удержать долю в 60% на азиатском рынке, и не чувствует растущей конкуренции со стороны России.