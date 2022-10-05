Цена Brent стабилизировалась у $92 за баррель на решениях ОПЕК+

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть почти не меняются в среду вечером после того, как стало известно о решении министров стран ОПЕК+ сократить добычу в следующем месяце на 2 млн баррелей в сутки.

К 17:38 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,15%) - до $91,94 за баррель. В ходе торгов днем цена этих контрактов поднималась выше $93 за баррель - максимума за две недели, на ожиданиях трейдеров публикации решения ОПЕК+.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,15 (0,17%) - до $86,37 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ 5 октября в Вене решили сократить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн б/с. Реальное снижение добычи будет меньше, поскольку по состоянию на август ОПЕК+ отстает от разрешенных уровней добычи на 3,6 млн б/с.

Соответственно, квота по добыче для Саудовской Аравии и России снижается до 10,5 млн б/с. При этом Саудовская Аравия в августе добывала 10,9 млн б/с, отставая от своей квоты на 100 тыс. б/с. В октябре квоты ОПЕК+ соответствуют уровням августа.

Россия в августе добывала 9,8 млн б/с, то есть имеет возможность увеличить добычу на 700 тысяч б/с.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,36 млн баррелей - до 429,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 4,73 млн баррелей, до 207,46 млн баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 3,44 млн баррелей, до 110,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.