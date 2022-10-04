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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:52

Маск предложил закрыть сделку по покупке Twitter на прежних условиях

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Торги акциями Twitter Inc были приостановлены во вторник после скачка на 13% на сообщениях в СМИ о том, что миллиардер Илон Маск предложил завершить покупку компании на ранее обговоренных условиях.

Илон Маск обратился с конфиденциальным письмом к руководству Twitter, предложив закрыть сделку по цене $54,20 за бумагу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Именно такая сумма фигурировала в изначальном соглашении, достигнутом в апреле. Общая стоимость Twitter тогда была оценена в $44 млрд. Однако в июле Маск уведомил компанию о намерении разорвать сделку, поскольку он не получил реальных данных о количестве фейковых аккаунтов.

Стороны сделки подали встречные иски. Суд американского штата Делавэр назначил на 17 октября дату начала разбирательств по иску Twitter к Маску в связи с отказом миллиардера от покупки компании.

Несмотря на тяжбу, акционеры Twitter на внеочередном собрании 13 сентября одобрили предложение Маска о покупке компании. Как показали итоги голосования, 98,6% акционеров поддержали сделку.

Представители Маска и Twitter сразу не ответили на запрос Bloomberg о комментарии.

Акции Tesla дорожают в ходе торгов на 1,75%.

Илон Маск Twitter
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