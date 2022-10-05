Рынок акций США подскочил во вторник, демонстрируя лучшее начало квартала с 1938 г.

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили активным ростом торги во вторник на фоне восстановления спроса на рисковые активы.

Днем ранее рынок акций США также резко вырос, и начало квартала стало для него самым успешным с 1938 года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Среди инвесторов укрепляются надежды на то, что центральные банки могут перейти к менее агрессивной денежно-кредитной политике в ближайшее время, отмечает MarketWatch.

По словам аналитика Deutsche Bank Джима Рида, ралли в начале недели было вызвано множеством факторов, в том числе "перепроданностью" акций и ослаблением рыночной напряженности в Европе, "но главным из них стали растущие ожидания, что центробанки вскоре могут развернуться к более "голубиным" позициям, особенно после потрясений на рынке в последние пару недель".

Ряд экспертов надеются на то, что пик цикла ужесточения ДКП не за горами. Подтверждением этого стала слабая статистика в понедельник, полагают аналитики Barclays. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) показал, что рост расходов замедлился сильнее, чем ожидали инвесторы, и это "придало позитивный импульс рынку", отметила старший аналитик Swissquote Ипек Эзкардешкая.

Резервный банк Австралии во вторник неожиданно замедлил темпы подъема ключевой процентной ставки, отметив ухудшение глобального экономического прогноза. Ставка была увеличена на 25 базисных пунктов - до 2,6% годовых. Подавляющее большинство экономистов ожидало ее повышения на 50 б.п.

Цена бумаг Twitter подскочила на 22% на новости, что миллиардер и глава Tesla Илон Маск предложил закрыть сделку по приобретению компании на прежних условиях после долгих споров по поводу раскрытия информации о фейковых аккаунтах. Маск готов заплатить $54,20 за бумагу Twitter, оценив таким образом стоимость всей компании в $44 млрд.

Капитализация Tesla увеличилась на 2,9%.

Стоимость акций Poshmark по итогам торгов во вторник выросла на 13,1% - до $17,61. Южнокорейский интернет-гигант Naver Corp. договорился о покупке этой американской онлайн-площадки для торговли секонд-хэндом по цене $17,9 за бумагу.

Акции Rivian Automotive подорожали на 13,8%. Компания сообщила о производстве 7,368 тыс. электромобилей на заводе в Иллинойсе и поставке 6,584 тыс. машин. Аналитики в среднем прогнозировали поставки на уровне 7 тыс. Также Rivian сообщила, что по итогам всего текущего года планирует выпустить 25 тыс. электромобилей. Этот прогноз воодушевил инвесторов.

General Motors увеличил продажи в США в третьем квартале на 24%, до 555,58 тыс. автомобилей, благодаря высокому спросу и стабильному производству. Стоимость компании подскочила на 8,9%.

Между тем продажи Ford Motor в июле-сентябре упали на 8,9% относительно того же периода прошлого года и составили 142,644 тыс. машин. Реализация грузовиков снизилась, в то время как продажи электромобилей выросли почти втрое. Тем не менее, котировки акций автопроизводителя выросли на 7,8%.

Значение Dow Jones Industrial Average на закрытие торгов увеличилось на 2,8% - до 30316,32 пункта. Котировки акций всех 30 компаний, входящих в расчет индикатора, закрылись в плюсе. Лидерами подъема стали бумаги Boeing Co., подорожавшие на 5,9%, и Salesforce Inc., выросшие на 5,3%.

Standard & Poor's 500 вырос на 3,06% и достиг 3790,93 пункта.

Индекс Nasdaq Composite подскочил на 3,34% и составил 11176,41 пункта.