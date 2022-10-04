Резервный банк Австралии поднял базовую ставку на 25 б.п.

Большинство аналитиков ожидали ее повышения на 50 пунктов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) неожиданно замедлил темпы подъема ключевой процентной ставки, отметив ухудшение глобального экономического прогноза. Ставка была повышена на 25 базисных пунктов (б.п.), до 2,6%. Большинство аналитиков ожидало ее повышения на 50 б.п., пишет The Wall Street Journal.

RBA поднимал ставку на 50 б.п. в июне, июле, августе и сентябре, стремясь замедлить инфляцию, которая, как ожидают в ЦБ, достигнет пика к концу 2022 года на уровне около 8%.

"Одним из источников неопределенности являются перспективы мировой экономики, которые ухудшились за последнее время", - заявил 4 октября глава австралийского ЦБ Филип Лоу.

Кроме того, RBA опасается негативных последствий ужесточения финансовых условий для потребительских расходов.

"Высокая инфляция и повышение ставок оказывают давление на бюджеты потребителей", - отметил Лоу.

Ранее австралийский центробанк давал понять, что намерен замедлить темпы повышения ставки в какой-то момент, поскольку рассчитывает на быстрое ослабление инфляции в 2023 году вместе с падением цен на сырьевые товары.

Курс австралийского доллара опустился в ходе торгов во вторник до $0,6470 по сравнению с $0,6514 на закрытие предыдущей сессии.