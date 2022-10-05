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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Алмазодобывающая De Beers в сентябре-октябре снизила продажи на 22% к предыдущему циклу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе восьмого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $500 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это на 22% ниже уточненного уровня предыдущего цикла ($638 млн) и чуть выше показателя годичной давности ($492 млн).

Восьмой цикл продаж в 2022 году проходил с 19 сентября по 4 октября.

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Спрос на алмазы в течение этого цикла соответствовал ожиданиям для периода сезонного затишья в алмазной отрасли, когда ограночные фабрики в Индии готовятся к закрытию на праздник Дивали, отметил глава De Beers Брюс Кливер.

Сохраняющийся потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в преддверии ключевого сезона праздничных распродаж в США способствует устойчивому спросу на алмазы De Beers, добавил он.

Конкурент De Beers российская "АЛРОСА", включенная в SDN list в апреле этого года, к августу восстановила объемы продаж практически к досанкционному уровню, реализуя алмазы примерно на $250 млн в месяц, что на $50-100 млн ниже прежнего ежемесячного показателя, сообщало в августе агентство Bloomberg.

Возвращение одного из основных источников алмазного сырья, отвечающего за треть мировых поставок, сняло опасения дефицита на рынке. Образовавшийся на рынке дефицит привел к резкому росту цен на мелкие и дешевые алмазы, на которых специализируется "АЛРОСА". В августе на вторичном рынке цены снизились, и сайтхолдеры De Beers больше не могут получать 10%-ную маржу, продавая свои лоты другим участникам рынка.

De Beers
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