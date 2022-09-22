Бриллианты ищут дорогу к розничному инвестору. Обзор

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Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Идея инвестиционных бриллиантов, над воплощением которой не один десяток лет бились алмазодобытчики и банкиры, получила в России новый стимул на фоне сокращения доступных инструментов инвестирования и курса на девалютизацию. С 1 октября "АЛРОСА" готовится, помимо крупных и дорогих бриллиантов с порогом входа от $50 тыс., запустить еще один инвестиционный продукт - "бриллиантовые корзины". Это усредненный сет бриллиантов от 0,3 карат, с единой ценой за карат, который будет стоить от $25 тыс. до $50 тыс. Инвестор сможет продать эти корзины "АЛРОСА", если не будет перемещать их из хранилищ компании. Реальность этой инвестидее придает отмена НДС на покупку бриллиантов.

Тем не менее, основные подводные камни у проекта остались, считают участники рынка. Внедрение стандарта, который бы нивелировал различия между камнями в корзине, по-прежнему проблематично, а при ограниченной ликвидности спред может свести на нет любую возможную премию из-за роста цены на мировом рынке. Если широкий круг инвесторов не увидит объективные ценовые индикаторы, идея и на сей раз может не выйти в массовый сегмент, оставшись прерогативой private banking, полагают собеседники "Интерфакса".

Особенности продукта

Уникальные бриллианты, обладающие определенными характеристиками по размеру, чистоте и цвету, и "бриллиантовые корзины" - это по сути два разных рынка, объясняет Алексей Бидный, глава алмазодобывающей компании "Алмазная долина" и директор по маркетингу ювелирной компании "Пассаж". Первый уже несколько лет существовал, новация именно в попытке организовать второй, ориентированный на массовый спрос.

Обеспечить стандартизацию и однородность "корзин" не получится - теоретически можно было скомпоновать максимально похожие друг на друга бесцветные бриллианты первых цветов и первого качества, но таких камней в общем объеме производства очень мало, и у них принципиально иная стоимость, говорит Бидный. Отбирать отдельно все алмазное сырье, которое обладает определенными характеристиками, и специально гранить под этот проект "АЛРОСА" тоже не будет, так как это идет вразрез с интересами долгосрочных покупателей алмазов, которые обеспечивают компании основную выручку.

Поэтому массовому покупателю, видимо, будут предложены корзины из бриллиантов более низких характеристик, обладающих нацветом и включениями. "Такие бриллиантовые корзины будут неоднородными. Одному инвестору, скажем, достанется комплект желтоватых бриллиантов, другому - белых, с черными включениями. Позиционироваться они будут как одинаковые по стоимости, но визуально будут отличаться. Потребуется время, чтобы объяснить инвесторам, что это все одинаково стоит и равноценно", - считает Бидный.

Так как бриллианты не стандартизируются, неспециалисту будет очень сложно оценить адекватность цены, по которой ему предлагает продукт "АЛРОСА", ведь альтернативных источников оценки практически нет, отмечает Игорь Куличик (финансовый директор "АЛРОСА" в 2002-17 гг., позже работал заместителем главы совета директоров AGD Diamonds). Поэтому желающим диверсифицировать свои портфели бриллиантами надо быть готовым к целому ряду нюансов, полагает он.

Проблема ликвидности и спред

Ключевым нюансом всей программы является размер спреда при продаже бриллиантов инвестором, согласны участники рынка. Признает это и Минфин, замглавы которого Алексей Моисеев, выступая в ходе сессии "Бриллианты как инвестиционный инструмент" на МФФ, заявил, что [проект будет успешен] "если - как было обещано - "АЛРОСА" выдержит обещание конкурентного спреда, скажем, в пределах спреда при купле-продаже наличной иностранной валюты". По его мнению, участие "АЛРОСА" в программе в качестве маркетмейкера является "ключевой историей, которой не хватает при банковских операциях с золотом, потому что там значительный спред является колоссальной проблемой".

К примеру, владелец золотого слитка отличного качества (т.е. без повреждений и с сертификатом) весом 1 кг при попытке продать его в Сбербанке 20 сентября столкнулся бы с разницей между ценой покупки и продажи в 14% (цена покупки - 3,497 млн рублей, цена продажи - 2,993 млн рублей). При этом для слитков меньшего размера, доступных массовому потребителю, спреды еще больше - при продаже 1 г золота разница возрастала до 26%.

Ощутимый спред неизбежен, так как у инвестора просто нет выбора, кому продать свои камни, говорит Куличик. Он может только обратиться к "АЛРОСА"; остальные канали торговли камнями были недоступны для профессиональных участников еще до наступления эры санкций. Вторичный рынок сегодня как таковой закрыт - торговля камнями между физлицами вне закона.

Спред для выкупа должен быть конкурентоспособным на фоне спредов по золоту, так как "бриллиантовые корзины являются квазивалютным активом", прокомментировал представитель "АЛРОСА", не приведя деталей.

Опасения по поводу спреда разделяют в одном из банков, который обсуждал участие в программе. Скорее всего, спред между бид/офер будет очень высоким, считает представитель этой кредитной организации.

Если у отдельных крупных и редких бриллиантов достаточно высокая ликвидность, то с бриллиантами 0,3 карата ситуация иная, говорит на условиях анонимности опытный участник алмазно-бриллиантового рынка. "Эти позиции могут достаточно быстро проседать в спросе. В 2020 г. на фоне COVID-19 стоимость бриллиантов очень сильно падала, порядка 30%, и наиболее уязвимы были категории 0,3-0,4 карат, которых на рынке очень много", - сказал собеседник "Интерфакса".

По его мнению, хорошим выбором для инвестиций, исходя из долгосрочной динамики, были бы бриллианты от 2 карат огранки Triple Excellent высоких характеристик F+, VVS+.

Теоретически цены на мелкие бриллианты могли бы получить поддержку в этом году, так как санкции в адрес "АЛРОСА" привели к ограничению поставок российского сырья, преимущественно мелкого, считает Бидный. Но спрос на мелкие бриллианты также пострадал, в первую очередь из-за пандемии, угроза которой сильно отразилась в этом году на ювелирной отрасли Китая.

Ценообразование

За прошедшие 20 лет создать полноценный инвестпродукт на базе бриллиантов или сырых алмазов пытались многие - и De Beers, и "АЛРОСА", и инвестбанки, и отдельные хедж-фонды, вспоминает Куличик. "Все эти попытки закончились безрезультатно и главной причиной было и остается то, что алмазы и бриллианты - это абсолютно не биржевой товар", - говорит он. Алмазный рынок довольно мал по сравнению с рынками других commodities, он оценивается в $15 млрд в год (рынок золота, для сравнения, около $200 млрд).

"Очень сложно запустить широко торгуемый инвестиционный продукт, на который невозможно получить рыночную котировку цены при очень низкой ликвидности", - считает Куличик.

"Инвестиционные бриллианты - это вывеска, некоторый маркетинговый выплеск. Чем они отличаются от неинвестиционных? Открою тайну - ценой, [ведь] этот маркетинговый выплеск имеет целью очаровать "инвестора". Думаю, что экономика этого процесса будет точно не в пользу инвестора, даже с учетом отмененного НДС", - полагает Максим Шкадов, который с 2004 по 2018 гг. руководил смоленским ПО "Кристалл", крупнейшим российским производителем бриллиантов, а позже был советником гендиректора "АЛРОСА".

"Не очень понятно, по какой цене бриллианты будут предлагаться инвесторам. Видимо, по достаточно высокой по сравнению с другими категориями цен: ценой для ювелиров, ценой оптовой продажи, ценой в ювелирных изделиях. В итоге спред может съесть возможную премию из-за роста стоимости бриллиантов", - считает опытный участник алмазно-бриллиантового рынка, поделившийся своими соображениями на условиях анонимности.

По его мнению, проект будет иметь смысл, если "АЛРОСА" создаст портал, который будет показывать движение совокупной цены инвесткорзины и спред.

Добиться прозрачного ценообразования в случае с бриллиантами крайне сложно, ведь речь идет не о биржевом товаре, согласен Бидный.

Авторитетные международные индексы Rapaport и IDEX доступны только профессиональным трейдерам и участникам рынка. Rapaport в этом году исключил российские бриллианты из своей торговой платформы RapNet, на базе котировок в которой формируется прейскурант по основным ассортиментным позициям. Этот прейскурант, который обновляется с периодичностью раз в 1-3 месяца, является ориентиром изменения цен для оптовой и розничной торговли; сделки заключаются со скидкой к нему: от 5% до 60% в зависимости от характеристик камней. При этом гранильные компании как правило продают основную часть продукции по прямым контрактам с ювелирами или трейдерами, цены таких сделок не раскрываются.

Агрегированный индекс

Стоимость по обоим инструментам будет зависеть от индекса, связанного с ценой реализации на международных площадках, следует из презентации "АЛРОСА". В случае с редкими бриллиантами будет использоваться индивидуальный индекс цен, учитывающий цвет, качество и размер "на основании данных крупнейших транснациональных агрегаторов онлайн-торговли бриллиантами". Для "бриллиантовых корзин" применят агрегированный индекс, рассчитанный "на основе данных по международным ценам подобно индивидуальному индексу и отражающий изменение совокупной стоимости одного карата корзины".

Агрегированный индекс будет работать примерно как индекс цен на недвижимость - будет показывать тренды, а реальная цена сделки будет иметь значительный спред, считает Куличик.

"Как инвестиционный инструмент бриллианты я бы пока не рекомендовал: нет ликвидного рынка, непрозрачность ценообразования, сохранение административной зарегулированности рынка алмазов и бриллиантов", - резюмировал Куличик.

"АЛРОСА" использует момент, когда активов инвестиционного класса стало меньше, чтобы способствовать перетоку денег инвесторов в бриллианты. Также создается задел на будущее, чтобы увеличить в выручке долю бриллиантов (сейчас около 5%) как продуктов более высокого передела, и попытаться нарастить мощности по огранке в России", - говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

"В тоже время, остается много вопросов: например, к чему будет привязана цена покупки и продажи, будут ли выкупать с дисконтом или с привязкой к рынку. Возможно, эти вопросы будут уточнены ближе к моменту запуска программы. Бриллианты в любом случае не будут покупать на месяц или два, это очень долгосрочный инвестиционный актив", - считает Красноженов.

Транспортировка и сертификация

Попытка транспортировать такие специфические активы вызовет серьезные трудности - при превышении определенной цены процедура вывоза за границу подпадет под таможенную процедуру экспорта, а спецпосты таможни не работают с физлицами, уточнил Куличик.

Другой вопрос - сертификация, напоминает собеседник, попросивший об анонимности. Ведущая мировая лаборатория GIA отказалась в этом году от работы с камнями из России. "Если инвестор захочет вывести за границу бриллианты с российским сертификатом, ему нужно будет сертифицировать камни там, потому что у российского сертификата ограниченное географическое хождение. Соответственно, стоимость будет зависеть от характеристик, которые даст зарубежная лаборатория. Этот процесс крайне сложен для частного инвестора", - считает источник.

Обратный выкуп

Реализация давно ожидаемого механизма обратного выкупа будет действительно большим подспорьем для ликвидности, полагает Бидный. Но устойчивость и длительность применения этого механизма вызывают вопросы, поскольку обратный выкуп - это всегда дополнительное финансирование. "То есть "АЛРОСА" по сути должна предусматривать средства на то, чтобы покупать все те бриллианты, которые она продала, формируя расходы на будущие периоды", - говорит он.

"АЛРОСА" оценивает общую емкость рынка инвестиционных бриллиантов в $200 млн (это около 4,5% годовой выручки компании). Но это не означает, что компании придется зарезервировать такую сумму в бюджете под требования по выкупу. Эта оценка включает наиболее дорогостоящие бриллианты штучного предложения (бесцветные от 2 карат и цветные), пояснил представитель компании. В то же время, обязательный выкуп коснется только "бриллиантовых корзин".

Эксклюзивные бриллианты, приобретенные инвесторами, могут быть выставлены на аукционах и торговой площадке "АЛРОСА" (развитие такой платформы началось в этом году). Фактически "АЛРОСА" поможет владельцу таких камней найти покупателя в рамках доступных самой компании механизмов реализации бриллиантов.

"Эксклюзивные бриллианты - это штучный, аукционный товар, максимальную цену за который можно получить в рамках конкурентных торгов. Соответственно, для обратной реализации этого ассортимента клиент может выставить свой лот на аукцион или торговую интернет-площадку "АЛРОСА", что обеспечит широкую базу потенциальных покупателей", - сообщили в компании.

Вопрос резервирования средств будет решаться в зависимости от фактического количества проданных и принятых на хранение в "АЛРОСА" "бриллиантовых корзин", отметили в компании. При этом обязательным условием для выкупа является хранение "бриллиантовых корзин" в "АЛРОСА".

Покупая "бриллиантовые корзины" в банке, их обладатели смогут продать свои бриллианты непосредственно "АЛРОСА". "На сегодняшний день планируется, что обратная реализация бриллиантов не предполагает обязательного привлечения банка, "АЛРОСА" планирует выкупать у физлиц напрямую", - пояснил представитель алмазодобытчика.

Отвечая на вопрос о сроках обратной реализации, в "АЛРОСА" заметили, что это зависит от актива - проведение аукциона или выставление на торговую площадку займет больше времени, чем обратный выкуп "корзины", которая находится на хранении в компании.

Участие банков

Механика продажи физлицу может зависеть от конкретного банка, которому "АЛРОСА" будет продавать бриллианты для участия в программах для инвесторов. "АЛРОСА" со своей стороны планирует обеспечить максимальную гибкость, подчеркнул представитель компании.

В настоящее время "АЛРОСА" активно работает с несколькими банками, в том числе с крупнейшими российскими, с рядом из них находится на этапе подписания договорных отношений, сообщили в компании. Официальное объявление на этот счет будут делать сами банки.

Пока единственным подтвержденным участником программы со стороны банков является ВТБ. ВТБ Private Banking с июня 2021 г. предлагает своим премиальным клиентам приобретать бриллианты "АЛРОСА" в рамках программы ALROSA Diamond Exclusive, в которой представлены крупные бесцветные бриллианты и камни редких фантазийных цветов. Участники этой программы могут с помощью "АЛРОСА" реализовать свои изделия на вторичном рынке.

В активном диалоге с "АЛРОСА" по инвестиционным бриллиантам находится Совкомбанк, сообщил "Интерфаксу" зампред правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов. Банк прорабатывает практическую реализацию продажи этих продуктов, а также вопросы по обратному выкупу.

"С учетом организации вторичного рынка и отмены НДС для физических лиц считаем бриллианты интересным вложением для состоятельных инвесторов, а также, в перспективе, и предметом коллективных инвестиций для розничных инвесторов", - сказал Автухов.

"Мы общаемся с "АЛРОСА" и представляем себе процесс ценообразования продуктов. Кроме этого, мы и сами активно ведем мониторинг и анализируем рынок бриллиантов и его перспективы", - заявил зампред правления Совкомбанка.

В другом банке сообщили, что рассматривали участие, но в итоге пока не планируют. "Инструмент может быть интересным для супер-премиальных клиентов. Он долгосрочно инвестиционный, так как скорее всего спред будет очень высоким", - пояснили в кредитной организации.

Представители других крупных банков затруднились прокомментировать инициативу.