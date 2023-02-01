Алмазодобывающая De Beers в январе снизила продажи почти в 1,5 раза год к году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе первого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $450 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это на 8% выше уровня декабрьского цикла продаж прошлого года ($417 млн), но почти в 1,5 раза ниже уровня продаж годичной давности ($660 млн).

Глава De Beers Group Брюс Кливер отметил, что потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в конце праздничного сезона 2022 года был на хорошем уровне.

Между тем, "учитывая макроэкономические перспективы, сайтхолдеры, как и ожидалось, заняли осторожный подход в планировании своего графика распределения алмазного сырья на 2023 год, сделав упор на товары, которые будут приобретены в течение года", сказал он.

"Хотя все еще сохраняется некоторая неопределенность в отношении макроэкономической среды, мы видим осторожный оптимизм в отношении роста спроса, поскольку Китай продолжает вновь открываться, а уровень инфляции во многих крупных экономиках начинает снижаться", - заявил Кливер.

Контролирующая почти треть рынка алмазного сырья российская "АЛРОСА", попавшая в прошлом году в санкционные списки США, не публикует результаты продаж с марта 2022 года.