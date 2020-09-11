Топ-менеджер Bridgewater пожаловалась на гендерное ущемление по зарплате

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Директор по инвестиционным исследованиям крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Карен Карниол-Тамбур начала добиваться такой же оплаты труда, которую получают мужчины-менеджеры ее уровня. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Должность, которую занимает Карниол-Тамбур, делает ее четвертым по значимости инвестором в компании. Она направила официальную жалобу руководству Bridgewater, в том числе основателю фонда Рэю Далио и гендиректору Дэвиду Маккормику.

Пока ситуация остается неразрешенной, отмечают собеседники издания. Bridgewater анализирует историю зарплат ряда топ-менеджеров в связи с жалобой. Представитель компании сообщил, что Bridgewater регулярно оценивает ситуацию с зарплатами.

"Основываясь на данных нашего ежегодного аудита от декабря 2019 года, мы можем подтвердить отсутствие значимых расхождений в оплате работы мужчин и женщин в Bridgewater", - сообщил представитель компании.

WSJ не известен точный размер вознаграждений Карниол-Тамбур и ее коллег мужчин.

До недавнего времени наиболее высокопоставленную позицию в Bridgewater среди женщин занимала один из главных исполнительных директоров компании Эйлин Мюррей. Она покинула хедж-фонд, обвинив его в дискриминации сотрудников по половому признаку и несправедливой оплате труда, и подала против компании иск минувшим летом. По ее утверждению, компания должна выплатить ей $100 млн.