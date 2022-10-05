ВТО резко понизила прогноз роста мировой торговли на 2023 год

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) улучшила прогноз роста мировой торговли на 2022 год до 3,5% с ожидавшихся в апреле 3%, однако существенно понизила прогноз на 2023 год - до 1% с 3,4%.

"Импульс к росту мировой торговли замедлится во втором полугодии 2022 года и останется слабым в 2023 году из-за многочисленных потрясений в мировой экономике", - говорится в опубликованном в среду докладе организации.

Спрос на импорт, как ожидается, снизится на фоне замедления темпов подъема крупнейших экономик мира по разным причинам.

"В Европе высокие цены на энергоресурсы, вызванные российско-украинским конфликтом, приведут к падению потребительских расходов и повышению затрат производителей. В США ужесточение монетарной политики ударит по секторам, чувствительным к изменению процентных ставок, - отмечается в докладе. - Китаю приходится сталкиваться со вспышками COVID-19, спадом производства, а также слабостью внешнего спроса".

Увеличение расходов на импорт топлива, продуктов питания и удобрения может привести к нехватке продовольствия и проблемам с задолженностью в развивающихся странах, предупреждает ВТО.

"Мировая экономика столкнулась с комплексным кризисом, - заявила генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. - Картина 2023 года стала гораздо более мрачной".

Организация также понизила прогноз глобального экономического роста на 2023 год до 2,3% с 3,3%. В 2022 году, по оценкам ВТО, мировая экономика вырастет на 2,8%.

В докладе отмечается, что прогнозы сопровождаются высокой степенью неопределенности, связанной с меняющейся политикой центробанков развитых стран, а также непредсказуемой природой российско-украинского конфликта.