Минэкономразвития считает, что Россия должна оставаться в ВТО

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство проект обновленной стратегии действий РФ во Всемирной торговой организации (ВТО), в котором говорится о целесообразности для России оставаться в этой организации и использовать весь набор ее инструментов по защите торговых интересов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с содержанием документа.

В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили "Интерфаксу", что "проект стратегии и соответствующие предложения подготовлены и внесены в правительство".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в середине апреля поручил правительству РФ к лету подготовить обновленную стратегию действий РФ в ВТО на фоне введенных рядом западных стран ограничений в отношении российского экспорта.

По словам источника, "в проекте стратегии говорится, что России целесообразно оставаться в ВТО".

"Выход из организации был бы лишь "на руку" санкционерам, о чем они открыто заявляли в попытках изолировать Россию от деятельности в ВТО. Россия последовательно блокирует эти попытки. Инструменты ВТО продолжают оставаться действенными для сохранения стабильной торговой среды для российского бизнеса. Учитывая развернувшуюся санкционную войну против России, сейчас это как никогда актуально. Речь и о защите наших экспортеров, и о содействии в освоении новых рынков", - пояснил источник целесообразность сохранения членства России в ВТО.

"В обновленной стратегии предполагается продолжить использование всего набора имеющихся в ВТО инструментов - разрешение споров, мониторинг торговых режимов, устранение барьеров на площадке рабочих органов ВТО, переговоры по новым правилам. Акценты в политике имеет смысл расставить сообразно новым вызовам. Это касается и работы в рамках механизмов разрешения споров, и работы по реформированию организации. Многие из санкционных ограничений - очевидные нарушения правил ВТО. Включая самые фундаментальные, такие как режим наибольшего благоприятствования (ряд стран заявили об исключении России из этого режима - ИФ). К таким нарушениям, в том числе, относятся разнообразные запреты на российские импорт и экспорт, квоты, дискриминационное повышение пошлин", - рассказал источник о новых акцентах в обновленной стратегии.

"Масштабы произвола, который устроили санкционеры, вызывают беспокойство у многих членов ВТО. Ведь сегодня мишенью стала Россия, а завтра США, Евросоюз и прочие санкционеры могут пересмотреть условия своего торгового режима еще с кем-то, кого они перестанут считать своим "единомышленником". Если мы хотим сохранить универсальную систему многосторонних торговых правил и эффективную ВТО, мы должны создать надежную страховку от таких массовых, политически мотивированных нарушений", - прокомментировал источник необходимые изменения в самой ВТО для сохранения эффективных правил международной торговли.

Заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ, экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков в беседе с "Интерфаксом" отметил, что "сам факт разработки стратегии уже говорит о том, что Россия не только не собирается покидать эту организацию, но и намерена повысить эффективность и ее деятельности, и нашего участия в ней".

"Торговые санкции против России - это и атака на базовые правила ВТО. Если не создать страховку от таких атак, в мировой торговле может начаться игра без правил. Реформа ВТО, которая без особого успеха обсуждается уже несколько лет, должна быть завершена с учетом такого развития событий и в разумные сроки", - считает Медведков, который в свое время возглавлял российскую делегацию на переговорах по присоединению РФ к ВТО.

"Должны быть восстановлены или, если необходимо, созданы заново инструменты эффективного исполнения обязательств. Без них ВТО свои функции выполнять попросту не сможет. Наконец, есть и другие важные темы, оказывающие серьезное, часто угнетающее влияние на торговлю - экология, государственные субсидии, деятельность монополий и транснациональных компаний. Они могут также стать предметом будущей работы в ВТО", - сказал Медведков о стоящих перед самой ВТО задачах.