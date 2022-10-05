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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Решетников счел "излишне консервативным" прогноз ВБ по спаду ВВП России в 2022-23 гг.

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Прогноз Всемирного банка (ВБ) по снижению ВВП РФ на 2022-2023 годы на 4,5% и 3,6% соответственно "излишне консервативен", не в полной мере учитывает принимаемые правительством РФ решения и меры, заложенные в бюджет, сказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников журналистам в среду в Москве.

Всемирный банк во вторник улучшил оценку падения российской экономики в 2022 году до 4,5% с 8,9%, прогнозировавшихся им в июне. В 2023 году снижение ВВП РФ, по прогнозу ВБ, составит 3,6% (ранее прогнозировалось минус 2%), в 2024 году ожидается рост на 1,6% (ранее – рост на 2,2%).

Решетников напомнил, что прогноз Минэкономразвития более оптимистичный и предполагает снижение ВВП РФ на 2,9% в 2022 году, снижение на 0,8% в 2023 году и рост по 2,6% в год в 2024-2025 годах.

"Это их (ВБ - ИФ) собственные оценки, которые, как правило, не учитывают реализуемых и планируемых стратегических мер правительствами стран. По 2022 году они приближаются в сторону нашей оценки, вместе с тем их расчеты по-прежнему излишне консервативны", - сказал министр про прогноз ВБ на 2022 год.

"Что касается 2023 года, они (эксперты ВБ - ИФ) не учитывают те решения, которые заложены в бюджет, и приоритеты, над которыми правительство России сейчас работает. Наш прогноз, который лежит в основе бюджета, как раз предусматривает ускоренную адаптацию экономики к новым условиям, что позволит уже в 2024 году пройти фазу структурной трансформации экономики и выйти на устойчивый экономический рост", - прокомментировал он прогноз ВБ на 2023 год.

"Наш прогноз по снижению ВВП РФ на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году остается в силе", - подчеркнул министр.

Всемирный банк Минэкономразвития Максим Решетников
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