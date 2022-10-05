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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Чистый экспорт в структуре ВВП России во II квартале вырос до 15,5%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Во втором квартале 2022 года доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) в структуре ВВП России выросла до 15,5% с 8,5% в апреле-июне 2021 года, сообщил Росстат в докладе об использовании ВВП во II квартале.

Доля расходов на конечное потребление в структуре ВВП в отчетный период составила 66% против 69,9% годом ранее.

При этом доля расходов домохозяйств снизилась до 47,1% с 50,6%, а расходов госуправления до 18,2% с 18,6%. Доля расходов некоммерческих организация, обслуживающих домашние хозяйства, осталась неизменной - 0,7%.

Доля в ВВП валового накопления упала во II квартале 2022 года до 18,5% с 21,6% во II квартале 2021 года, в том числе доля валового накопления основного капитала выросла до 18,1% с 17,6%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств упала до 0,4% с 4,0%.

Росстат подтвердил снижение российского ВВП во II квартале 2022 года на 4,1% в годовом выражении после роста на 3,5% в I квартале.

В целом за I полугодие 2022 года ВВП снизился на 0,4% по сравнению с I полугодием 2021 года.

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по снижению ВВП в 2022 году равняется 4,3%, в 2023 году ожидается снижение на 2,0%.

Росстат Минэкономразвития
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