Минсельхоз РФ рассчитывает через 2-3 года перевести АПК на семена собственной селекции

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ рассчитывает через два-три года перевести агропромышленный комплекс (АПК) на семена отечественней селекции.

"Основная проблема, которую формулирует бизнес, которую мы видим, - это, конечно, селекция и генетика. К сожалению, часть семян мы толком не производим на территории Российской Федерации. Самое главное, что до наступления определённых событий вроде как и нормально было, всех это устраивало - зарубежные аналоги сопровождались определённым набором услуг, которые позволяют сельхозпроизводителям чувствовать себя очень неплохо, повышать урожайность и, согласно приложению к этим семенам, вносить удобрения и достигать урожаев, о которых мы говорим", - сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в среду на пленарном заседании в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень".

По его словам, отечественные селекция и генетика по сути не развивались.

"На сегодняшний день перед нами стоит задача сломать эту тенденцию и сейчас через призму потребности бизнеса выстраивать работу науки таким образом, чтобы наши семена стали общедоступными и общевостребованными, чтобы бизнес, наконец, на них перешёл", - сказал министр.

"К сожалению, у нас нет времени делать это долго. Надо сделать в ближайшие годы, - заявил Патрушев. - Конечно, хотелось бы через год, но через год не получится. Но тем не менее в перспективе двух-трёх лет нужен результат".

Комментируя журналистам после заседания планы министерства по ограничению импорта семян, Патрушев заявил, что "сейчас нужны меры, которые позволят в максимально сжатые сроки выйти на самообеспеченность собственной селекцией". "Поэтому, с одной стороны, будем принимать разумные и взвешенные решения по ограничению импорта, а с другой - стимулировать спрос на отечественные семена, поддерживать тех сельхозпроизводителей, которые их используют", - сказал он.

Кроме того, считает министр, нужно разобраться с определением "отечественная селекция" - что вкладывается в это понятие. "Сейчас, например, иностранные семена, которые размножены на нашей территории и занесены в Госреестр, считаются российскими. Но это недопустимо и создает существенные риски для отрасли, - заявил он. - Поэтому будем вносить ясность в регулирование, чтобы поддерживать именно нашу науку".