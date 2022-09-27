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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Глава Минсельхоза РФ подтвердил планы по ограничению импорта семян

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев подтвердил планы ведомства по ограничению импорта семян.

"Совместно с бизнесом мы выработали подходы по наращиванию импортозамещения в данном сегменте (семеноводстве - ИФ). Будем внедрять их уже со следующего года, в том числе мы планируем увеличить поддержку приобретения семян отечественной селекции и при этом ограничить импорт зарубежных", - заявил министр на совещании о ходе сезонных полевых работ, которое провел президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в настоящее время прорабатываются системные меры поддержки для наращивания собственного производства семян, в частности, в регионах увеличены площади закладки семенных участков. Кроме того, в ведение Минсельхоза передано 11 научных учреждений, 9 из которых заняты селекцией сельхозкультур.

Как подчеркнул Патрушев, обеспеченность семенами озимого сева на сегодня практически стопроцентная. Тем не менее, весной сельхозпроизводители столкнулись со сложностями в их закупках. "Некоторые иностранные компании повысили цены либо вообще перестали исполнять контракты. Мы в полной мере использовали возможности собственной селекции, а также переориентировались на дружественные страны", - сказал он.

Планы по ограничению импорта семян

Как сообщалось, Минсельхоз планирует ввести квоты на импорт семян, прежде всего из недружественных стран, на которые, по оценке ведомства, приходится 90% поставок.

Согласно проекту постановления, размещенному на сайте информации о подготовке нормативных актов, предлагается квотировать импорт семян картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы. В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время в России существует зависимость от ввоза импортных семян.

"В условиях установления недружественными государствами ограничений на импорт многих видов продукции в Российскую Федерацию стимулирование отечественного семеноводства является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности страны. В связи с этим представляется целесообразным установить режим квотирования ввоза иностранных семян в Российскую Федерацию, постепенно снижая квоты", - сообщается в ней. Предполагается, что размер квоты будут устанавливать Минсельхоз и Минэкономразвития по согласованию с ФАС России.

Кроме того, министерство заявляло о намерении разработать план ускоренного перехода растениеводства на семена отечественной селекции. "В частности, для ускоренного внедрения российской селекции в сельхозпроизводство планируется по аналогии с минеральными удобрениями сформировать план закупки семян в разбивке по регионам", - говорилось в пресс-релизе ведомства.

Однако ряд отраслевых союзов и ассоциаций выступили против ограничения импорта семян, поскольку эта мера, по их мнению, приведет к стагнации отечественного семеноводства и аграрного комплекса в целом.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев
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