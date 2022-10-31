Сенаторов обеспокоил рост использования зарубежных семян в сельском хозяйстве

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы обеспокоены ростом использования зарубежных семян ряда сельхозкультур в российском АПК и низким уровнем реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства (ФНТП). Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике Сергей Митин.

"Пока цифры чрезвычайно беспокоят нас по сахарной свекле и картофелю. Несмотря на то, что соответствующие подпрограммы (в рамках ФНТП - ИФ) работают, идет снижение доли семян отечественной селекции в объеме высева. По картофелю доля (семян отечественной селекции - ИФ) в 2021 году составила 8,7%, в 2022 году - 6,7%, по сахарной свекле - 3% и 1,8% соответственно. Эти цифры подтверждены Российским сельскохозяйственным центром", - сказал сенатор на совещании в палате.

"Если эти цифры прозвучат на пленарном заседании (Совета Федерации - ИФ), то надо будет носилки приглашать со скорой помощью", - добавил он.

Выступивший на совещании руководитель Россельхозцентра Александр Малько отметил, что рост закупок импортных семян, отмеченный с марта этого года, связан с опасениями сельхозпроизводителей. По его словам, даже те компании, которые использовали отечественные семена, начали отдавать предпочтение импортным. "Думали, что они больше на рынок поступать не будут", - объяснил он.

Рост закупок отмечают и в Россельхознадзоре. Как сообщила начальник управления фитосанитарного надзора при экспортно-импортных операциях и международного сотрудничества службы Наталья Соловьева, в этом году по сравнению с прошлым годом семян кукурузы для посева завезено больше на 5 131 тонну, подсолнечника - на 1 344 тонн, семенного картофеля - на 179 тонн, сахарной свеклы - на 186 тонн. Семена свеклы в основном ввезли из Италии, Германии и Турции, семена подсолнечника - в основном из Турции и Испании, "кукурузы достаточно много из Франции".

"По заявкам, которые участники ВЭД дают на ввоз семян, получается, что потребность в импортных семенах у нас возросла, несмотря на все программы, которые мы реализуем", - отметила она.

Как напомнил Митин, по доктрине продовольственной безопасности обеспеченность собственными семенами АПК должна достичь 75%. Он сообщил, что паспорт ФНТП предусматривает 15 подпрограмм, из которых три, в том числе по семенам картофеля и сахарной свеклы, работают. "Шесть подпрограмм утверждены, но комплексного решения по их работе нет. Шесть вообще находятся в зародыше", - сказал он.

Митин также сообщил, что комитет готовит на пленарное заседание Совета Федерации доклад о ходе реализации ФНТП. "И очень бы не хотелось, чтобы руководители министерств и ведомств, а также их заместители краснели, потому что реализация ряда вопросов серьезно отстает", - сказал он.