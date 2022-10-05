Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Министр нефти ОАЭ заявил, что ОПЕК+ рассмотрит фактор рецессии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рецессия на мировых рынках будет одним из фундаментальных факторов, который министры страны ОПЕК+ рассмотрят на заседании в среду, передает агентство Bloomberg слова министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.

Он подчеркнул, что министры не будут использовать ОПЕК+ как политическую организацию.

Ранее источники агентства сообщали, что дипломаты США звонили партнерам из стран Персидского залива в попытках уговорить отказаться альянс от снижения квот по добыче.

Как сообщают источники, ОПЕК+ на заседании в среду может рассмотреть снижение квот на 1-2 млн баррелей в сутки, исходя из текущей базы отсчета.

При этом, фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку многие страны не выполняют свои квоты. По состоянию на август, страны ОПЕК+ отстают от разрешенного уровня добычи на 3,6 млн б/с.

ОПЕК+ ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет РФ в сентябре недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Бюджет РФ в сентябре недополучил 22,7 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Минфин перечислил НРД 4,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2042"

Минфин перечислил НРД 4,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2042"

"Газпром" объявил о возобновлении транспортировки газа через Австрию

Спотовая цена газа в Европе упала до половины стоимости ближайшего фьючерса

Илон Маск предложил завершить покупку Twitter на прежних условиях

Илон Маск предложил завершить покупку Twitter на прежних условиях

CNN сообщил о попытках США отговорить ОПЕК+ от голосования за сокращение нефтедобычи

Байден запретил Минфину США участвовать в транзакциях с обменом СДР РФ и Белоруссии

Байден запретил Минфину США участвовать в транзакциях с обменом СДР РФ и Белоруссии

Экономисты посчитали, что убытки Европы от энергокризиса могут превысить 1 трлн евро

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций против РФ

Маск предложил закрыть сделку по покупке Twitter на прежних условиях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });