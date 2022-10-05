Министр нефти ОАЭ заявил, что ОПЕК+ рассмотрит фактор рецессии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Рецессия на мировых рынках будет одним из фундаментальных факторов, который министры страны ОПЕК+ рассмотрят на заседании в среду, передает агентство Bloomberg слова министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.

Он подчеркнул, что министры не будут использовать ОПЕК+ как политическую организацию.

Ранее источники агентства сообщали, что дипломаты США звонили партнерам из стран Персидского залива в попытках уговорить отказаться альянс от снижения квот по добыче.

Как сообщают источники, ОПЕК+ на заседании в среду может рассмотреть снижение квот на 1-2 млн баррелей в сутки, исходя из текущей базы отсчета.

При этом, фактическое снижение добычи будет меньше, поскольку многие страны не выполняют свои квоты. По состоянию на август, страны ОПЕК+ отстают от разрешенного уровня добычи на 3,6 млн б/с.