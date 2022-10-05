Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Новак связал снижение квот ОПЕК+ с необходимостью балансировки перед сезонным снижением спроса

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает агентство Bloomberg.

Он также сообщил, что страны-участницы ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2023 года.

Кроме того, министры ОПЕК+ больше не будут собираться каждый месяц, сообщил Bloomberg представитель Ирана в ОПЕК Амир Заманинья. По его словам, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет собираться раз в два месяца.

нефть ОПЕК+ Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден обеспокоен решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Министры ОПЕК+ решили больше не собираться ежемесячно

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией

Samsung начнет выпускать микросхемы по 2-нанометровой технологии в 2025 году

Apple попросила поставщиков перенести в Индию выпуск наушников AirPods и Beats

Brent подешевела до $91,5 за баррель в преддверии заседания ОПЕК+

"АЛРОСА" не войдет в очередной пакет санкций ЕС против России

"АЛРОСА" не войдет в очередной пакет санкций ЕС против России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });