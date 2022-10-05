Новак связал снижение квот ОПЕК+ с необходимостью балансировки перед сезонным снижением спроса

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Решение о сокращении квот добычи нефти ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки необходимо для балансировки рынка перед сезонным снижением спроса, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает агентство Bloomberg.

Он также сообщил, что страны-участницы ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2023 года.

Кроме того, министры ОПЕК+ больше не будут собираться каждый месяц, сообщил Bloomberg представитель Ирана в ОПЕК Амир Заманинья. По его словам, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ будет собираться раз в два месяца.