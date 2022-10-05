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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Эр-Рияд оценил реальное снижение добычи в ОПЕК+ в пределах 1,1 млн б/с

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Реальное сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+, которые решили сократить квоты с ноября на 2 млн б/с, составит 1-1,1 млн баррелей в сутки, заявил саудовский министр энергетики принц Абдулазиз бен Сальман. Его слова приводит Bloomberg.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ по состоянию на август отстают от разрешенных квот на 3,6 млн б/с.

По словам вице-премьера Александра Новака, Россия добывает 9,9 млн б/с, в то время как с ноября ее квота составит 10,5 млн б/с.

"Будет реальное сокращение, потому что есть ряд стран, которые недовыполняли относительно своих квот, которые были распределены. То есть у них нет свободных производственных мощностей, чтобы в сегодняшних условиях быстро нарастить. Конечно, при условии дополнительных инвестиций на протяжении какого-то времени эти объемы могут быть восполнены. Есть ряд стран, у которых квоты выполняются в полном объеме, есть потенциал. Относительно общей суммарной добычи будет снижение, а квоты будут снижены на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Саудовская Аравия Алекскандр Новак ОПЕК+ Абдулазиз бен Сальман
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