Бывшая "дочка" Valio в РФ сменила название

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Бывшая российская "дочка" финского производителя молочных продуктов Valio сменила название с ООО "Валио" на ООО "Виола".

Смена наименования не повлияет на производственные процессы, поставки и взаимоотношения с контрагентами и сотрудниками, говорится в сообщении компании.

Ранее компания начала обновление флагманского бренда молочной продукции – ассортимент молока, сливок, йогуртов, творожных сыров и других позиций уже поставляется на полки российских магазинов под новым логотипом Viola.

Финский молочный концерн Valio продал бизнес в России производителю мясной продукции ГК "Велком". В сделку вошли завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola. Бренд Valio будет оставаться в российских магазинах, пока не закончится упаковка и не истечет срок годности продукции. Линейка сыров, известная россиянам на протяжении последних 25 лет как Oltermanni, будет производиться под брендом Laplandia.

На сегодняшний день ООО "Виола" удалось компенсировать прекращение поставок импортной продукции, в том числе упаковочных материалов, отметила компания. Кроме того, она активно развивает ассортимент востребованных среди потребителей продуктовых линеек. Завод компании в Подмосковье функционирует бесперебойно.

"Компания активно развивается, мы расширяем дистрибуцию, увеличиваем присутствие в регионах, у нас также большие планы по наращиванию экспортных поставок и продаж в канале HoReCa (аббревиатура от слов, обозначающих места продажи с непосредственным потреблением товаров и услуг: Hotel, Restaurant, Catering/Cafe – ИФ)", - сказала генеральный директор ООО "Виола" Елена Кипенева (ее слова процитированы в сообщении).