Бывший актив Siemens Energy в Ленинградской области сменил гендиректора

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "СТГТ" ("Современные технологии газовых турбин", ранее - "Сименс технологии газовых турбин", Ленобласть) с 14 ноября назначен Александр Лебедев, говорится в ЕГРЮЛ. По данным из открытых источников, Лебедев прежде работал техническим директором в СТГТ.

До этого компанию на протяжении полутора месяцев возглавлял Юрий Есин. С 2015 года по 2022 год компанией руководил Нико Петцольд.

В середине октября сообщалось, что ПАО "Интер РАО" приобрело долю Siemens Energy в размере 65% в совместном предприятии с "Силовыми машинами" - ООО "СТГТ". В "Интер РАО" "Интерфаксу" тогда заявили, что "под контроль группы перешла доля в 65% в компании, владеющей 100% ООО "СТГТ"". У "Силовых машин" остаются 35% в СП. Среди целей приобретения фигурировала "организация инспекций газовых турбин зарубежного производства, которые сейчас невозможны в связи с уходом специалистов и компаний".

До этого сообщалось, что германский концерн рассматривал как выход из СП, так и выкуп доли "Силовых машин".

СТГТ производит газовые турбины SGT5-2000E мощностью 187 МВт и занимается их сервисом, а также обслуживанием турбин SGT5-4000F мощностью 329 МВт.