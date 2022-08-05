Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Производимый в России сыр Oltermanni сменит название

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ООО "Валио", сменившее владельца после ухода из РФ финского концерна Valio, объявило о ребрендинге полутвердых сыров. Линейка сыров, известная россиянам на протяжении последних 25 лет как Oltermanni, будет производиться под брендом Laplandia.

В компании считают, что новое название отражает все преимущества традиционного продукта.

Дизайн упаковки "Валио" сохранит узнаваемым с привычными желтым и коричневым цветами.

Сыры Laplandia поступят в розницу в середине осени.

Ребрендинг компания объяснила сменой собственика: в конце апреля ООО "Валио" купила ГК "Велком". Предметом сделки стали завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola.

Концерн Valio решил уйти из России 7 марта 2022 года.

В начале мая в группе "Велком" заявили, что сохранят на рынке продукты под брендом Viola, а другие решения о брендах и продуктовых линейках будут принимать сотрудники "Валио".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Валио" в 2021 году по РСБУ выросла на 8,8%, до 8,1 млрд рублей, чистая прибыль - на 29,3%, до 320,5 млн рублей.

Компания "Велком" - крупный производитель мясных, в основном колбасных, изделий в Центральном федеральном округе. Она была создана в 1992 году. В сентябре 2004 года был запущен мясокомбинат "Павловская слобода", который находится в Истринском районе Московской области.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка предприятия составила 7,293 млрд рублей против 6,936 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - 220,6 млн рублей против 442 млн рублей соответственно.

Valio Oltermanni Laplandia Валио Велком Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

У надзора не было претензий к противопожарным системам склада Ozon в Истре

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Репортаж с OFSI на шее. Обобщение

Военная операция на Украине

Турция анонсировала выход из портов Украины еще трех судов с зерном

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Meta впервые разместит облигации

Мосгорсуд второй раз оправдал экс-директора фабрики "Меньшевик"

Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault

Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault

"Газпром" заявил, что санкции делают невозможной поставку двигателя "СП-1" в РФ

"Газпром" заявил, что санкции делают невозможной поставку двигателя "СП-1" в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });