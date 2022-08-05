Производимый в России сыр Oltermanni сменит название

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ООО "Валио", сменившее владельца после ухода из РФ финского концерна Valio, объявило о ребрендинге полутвердых сыров. Линейка сыров, известная россиянам на протяжении последних 25 лет как Oltermanni, будет производиться под брендом Laplandia.

В компании считают, что новое название отражает все преимущества традиционного продукта.

Дизайн упаковки "Валио" сохранит узнаваемым с привычными желтым и коричневым цветами.

Сыры Laplandia поступят в розницу в середине осени.

Ребрендинг компания объяснила сменой собственика: в конце апреля ООО "Валио" купила ГК "Велком". Предметом сделки стали завод по производству плавленых и полутвердых сыров в Ершово (Московская область) и права на бренд плавленых сыров Viola.

Концерн Valio решил уйти из России 7 марта 2022 года.

В начале мая в группе "Велком" заявили, что сохранят на рынке продукты под брендом Viola, а другие решения о брендах и продуктовых линейках будут принимать сотрудники "Валио".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Валио" в 2021 году по РСБУ выросла на 8,8%, до 8,1 млрд рублей, чистая прибыль - на 29,3%, до 320,5 млн рублей.

Компания "Велком" - крупный производитель мясных, в основном колбасных, изделий в Центральном федеральном округе. Она была создана в 1992 году. В сентябре 2004 года был запущен мясокомбинат "Павловская слобода", который находится в Истринском районе Московской области.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2021 году выручка предприятия составила 7,293 млрд рублей против 6,936 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - 220,6 млн рублей против 442 млн рублей соответственно.