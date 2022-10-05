Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Nasdaq предоставила VEON еще 180 дней на выполнение требований листинга о цене акций

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американская биржа Nasdaq предоставила телекоммуникационному холдингу VEON дополнительные 180 дней для того, чтобы привести в соответствие цену ADS для исполнения требований листинга на американской торговой площадке, говорится в пресс-релизе компании.

Впервые VEON получил уведомление от биржи в апреле 2022 года, тогда компании предоставили 180 дней на выполнение требований с возможностью пролонгации. Сейчас этот период продлен до 1 апреля 2023 года.

По правилам биржи, компания нарушает правила листинга, если стоимость ее ценных бумаг в течение 30 рабочих дней не превышает $1.

Стоимость акций Veon опустилась ниже $1 с 24 февраля и с тех пор не превышала установленный правилами уровень, следует из графика торгов. На закрытии торгов 4 октября бумага стоила $0,36.

Помимо этого, в пресс-релизе указывается, что листинг холдинга был переведен на уровень Nasdaq Capital Markets – публичные компании этого уровня имеют более низкий уровень капитализации, а также отвечают меньшему количеству требований по сравнению с Nasdaq Global Select Market и Nasdaq Global Market.

В случае невыполнения требований Veon грозит делистинг с Nasdaq.

Акции VEON также торгуются на Euronext, и правила Nasdaq не распространяются на статус листинга на европейской бирже.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.

Nasdaq VEON
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЕК объяснили, что фон дер Ляйен не предлагала ограничить цену на российский газ

На "Мосбирже" доллар подорожал на 1,22 рубля, евро - на 2 рубля

ОПЕК+ согласовали России новую квоту в 10,5 млн б/с при актуальной добыче 9,9 млн б/с

ОПЕК+ согласовали России новую квоту в 10,5 млн б/с при актуальной добыче 9,9 млн б/с

Недельная инфляция составила 0,07%

Байден обеспокоен решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Министры ОПЕК+ решили больше не собираться ежемесячно

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });