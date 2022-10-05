Nasdaq предоставила VEON еще 180 дней на выполнение требований листинга о цене акций

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Американская биржа Nasdaq предоставила телекоммуникационному холдингу VEON дополнительные 180 дней для того, чтобы привести в соответствие цену ADS для исполнения требований листинга на американской торговой площадке, говорится в пресс-релизе компании.

Впервые VEON получил уведомление от биржи в апреле 2022 года, тогда компании предоставили 180 дней на выполнение требований с возможностью пролонгации. Сейчас этот период продлен до 1 апреля 2023 года.

По правилам биржи, компания нарушает правила листинга, если стоимость ее ценных бумаг в течение 30 рабочих дней не превышает $1.

Стоимость акций Veon опустилась ниже $1 с 24 февраля и с тех пор не превышала установленный правилами уровень, следует из графика торгов. На закрытии торгов 4 октября бумага стоила $0,36.

Помимо этого, в пресс-релизе указывается, что листинг холдинга был переведен на уровень Nasdaq Capital Markets – публичные компании этого уровня имеют более низкий уровень капитализации, а также отвечают меньшему количеству требований по сравнению с Nasdaq Global Select Market и Nasdaq Global Market.

В случае невыполнения требований Veon грозит делистинг с Nasdaq.

Акции VEON также торгуются на Euronext, и правила Nasdaq не распространяются на статус листинга на европейской бирже.

Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста - штихтинга.