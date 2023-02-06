Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:00

VEON изменит коэффициент конвертации ADR-программы для сохранения листинга на Nasdaq

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - VEON поменяет коэффициент конвертации в рамках своей ADR-программы, чтобы избежать делистинга с Nasdaq из-за слишком низких текущих котировок.

Как говорится в сообщении VEON, по решению совета директоров телекоммуникационного холдинга с 6 марта одна американская депозитарная акция (ADS) будет представлять 25 обыкновенных акций. Сейчас соотношение составляет 1 к 1.

ADS VEON торгуются на Nasdaq и "СПб Бирже", обыкновенные акции - на Euronext и Мосбирже.

По правилам Nasdaq, если стоимость ценных бумаг компании в течение 30 рабочих дней не превышает $1, это является нарушением требований листинга. Стоимость акций VEON опустилась ниже $1 с 24 февраля 2022 года и с тех пор не превышала этот уровень, следует из графика торгов. В апреле холдинг получил уведомление от Nasdaq о необходимости выполнения требований листинга в течение полугода, затем срок был продлен и теперь истекает 3 апреля 2023 года.

Компания ожидает, что изменение соотношения приведет к пропорциональному увеличению стоимости ADS на Nasdaq, хотя и отмечает, что гарантировать это не может.

"Мы считаем, что изменение коэффициента - в интересах всех заинтересованных сторон, так как позволит обеспечить продолжение листинга VEON на Nasdaq", - заявил через пресс-службу СЕО холдинга Каан Терзиоглу.

На закрытии торгов 3 февраля стоимость ценных бумаг VEON составляла $0,6.

Крупнейший акционер VEON - LetterOne, ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением нидерландского траста - штихтинга.

VEON Nasdaq LetterOne Каан Терзиоглу Мосбиржа СПБ Биржа Euronext
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны Балтии и Финляндия запретили ввозить нефтепродукты из РФ в канистрах

Страны Балтии и Финляндия запретили ввозить нефтепродукты из РФ в канистрах

Goldman Sachs в 2023 году ждет скачка цен на нефть выше $100 за баррель

"Газпром" откажется от одноразового пластика для своих офисов

Уровень запасов газа в Европе опустился ниже 70%

"Коммерсантъ" узнал об интересе АФК к покупке калужского завода Volkswagen

Минфин РФ объяснил провал по исполнению доходов в январе новой налоговой схемой

Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

США введут ограничение цен на российские нефтепродукты с 5 февраля

Евросоюз и страны G7 согласовали потолок для российского дизтоплива в $100 за баррель

Avito через суд потребовала от топ-менеджеров портфельной компании GigAnt 169 млн рублей

Avito через суд потребовала от топ-менеджеров портфельной компании GigAnt 169 млн рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });