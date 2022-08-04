VEON изучает возможность оптимизации своих активов на "не подходящих" рынках

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON намерен оптимизировать свои активы на тех рынках, которые не отвечают критериям, в которых хочет развиваться компания, сообщил CEO холдинга Каан Терзиоглу на телефонной конференции для аналитиков и инвесторов по результатам II квартала.

Среди таких них - большая численность населения, низкий уровень проникновения сети 4G и финансовых, развлекательных и образовательных услуг, уточнил CEO. "Мы постараемся оптимизировать наш портфель для рынков, в которые мы не вписываемся", - сказал он.

В июне VEON продал свою грузинскую "дочку" местному бизнесмену. Также в III квартале ожидается закрытие сделки по продаже доли в алжирской Djezzy.

Сейчас VEON работает на рынках России, Украины, Пакистана, Казахстана, Бангладеш, Узбекистана и Киргизии.

Одна из целей холдинга - достигнуть проникновения сети 4G до 70%. По итогам II квартала, этот показатель составил 50%.

Помимо этого, Терзиоглу напомнил, что монетизация башенной инфраструктуры по-прежнему актуальна. Холдинг планирует сообщить новости о продаже башенных активов в течение года.

Ранее компания сообщала, что хочет продать башенные активы в Бангладеш, Пакистане и Украине до 2023 года. Российскую башенную компанию VEON продал в декабре 2021 года.