Эр-Рияд пока не представляет, как может работать потолок цен на нефть из РФ

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман пока не знает, как будет работать ценовой потолок на российскую нефть и кто его поддержит. Он сказал об этом на пресс-конференции в Вене после министерской встречи ОПЕК+.

Министр отметил, что на рынке сейчас очень много неопределенностей: непонятно, как центробанки мировых держав будут реагировать на рост инфляции, как долго он будет длиться, как долго продлятся локдауны в Китае и т.д.

На обвинения в принятии решения, которое вызовет рост цен на нефть, он ответил в таком ключе, что цены сейчас находятся на самом низком уровне по сравнению с другими энергоносителями, и в этом заслуга ОПЕК+.

Министр нефти Нигерии Тимипре Сильва заявил журналистам после встречи, что многие страны ОПЕК хотят цены "около $90 за баррель". По его словам, многие государства-члены основывали свои бюджеты на 2023 год на этой цене, и, если бы этого не произошло, "это дестабилизировало бы некоторые экономики".

Министры ОПЕК+ 5 октября решили продлить срок соглашения о согласовании объемов добычи до 31 декабря 2023 года. Квота по добыче нефти с ноября снижается на 2 млн б/с к уровням августа. Против сокращения добычи выступают США, опасаясь роста цен.

Министры также решили сократить регулярность встреч министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с одного до двух месяцев. Полноформатные министерские встречи ОПЕК+ будут проводиться теперь раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК.