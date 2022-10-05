Экономика vs. политика - ОПЕК+ решила снизить квоты, несмотря на призывы США. Обобщение

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - ОПЕК+ приняла решение снизить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем и продлила сделку до конца 2023 года. США заявили, что в этом шаге "не было необходимости", а ЕС, тем временем, согласовал потолок цен на российскую нефть. Саудовская Аравия, в свою очередь, категорически отвергает предположения о сговоре с РФ, который потенциально может угрожать мировой энергетической безопасности.

Мягкая сила

В ходе пресс-конференции министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман потратил много времени, чтобы подчеркнуть усилия ОПЕК+ в части поддержания тонуса мировой экономики - по всей видимости, ознакомившись с комментариями аналитиков о том, что слишком высокие цены на нефть снизят спрос и приведут к глобальной рецессии. Принц заявил, что ОПЕК+ призывает к взаимодействию, умеренности и осторожности.

По словам министра, ОПЕК+ добилась результата там, где не преуспели другие, продемонстрировав слайд с динамикой цен на различные энергоносители. Так, котировки нефти сегодня находятся на уровне января 2022 года, а стоимость газа и угля выросла в несколько раз.

"ОПЕК+ не только был, но и продолжает оставаться сдерживающей силой (moderating force) для стабильности и поддержки мировой экономики", - подчеркнул принц.

По его словам, мировая энергетика нуждается в долгосрочном тщательном планировании, поддержке и управлении, без чего не будет инвестиций. Уже год как производители нефти буквально кричат со всех трибун, что энергопереход - энергопереходом, но на этом пути нужны будут нефть и газ, а их доступность снижается из-за отказа банков финансировать проекты по добыче ископаемого топлива.

Вопрос американской журналистки о природе "агрессивного шага" ОПЕК+, и не является ли сокращение добычи попыткой "взять мир в заложники, как Владимир Путин (в части поставок газа - ИФ)", министр назвал "очень провокационным". Инициативу перехватил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль-Гайс, который заявил, что ОПЕК+ не угрожает энергетическому рынку, а обеспечивает ему стабильность и безопасность. "У энергобезопасности тоже есть цена", - ответил он на замечание о высоких ценах.

Так, министр нефти Нигерии Тимипре Сильва заявил журналистам после встречи, что многие страны ОПЕК хотят цены "около $90 за баррель". По его словам, многие государства-члены основывали свои бюджеты на 2023 год на этой цене, и, если бы этого не произошло, "это дестабилизировало бы некоторые экономики".

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак пояснил решение ОПЕК+ об уменьшении квот снижением сезонного спроса. "Мы внимательно проанализировали текущую ситуацию и увидели большую волатильность относительно спроса и предложения на рынке нефти. Было принято решение сбалансировать рынок путём сокращения её добычи. Зимой традиционно мы видим снижение спроса на нефть в мире от 2,5 млн до 3 млн баррелей в сутки", - пояснил он журналистам по итогам заседания ОПЕК+.

Без вины виноватые

Абдулазиз бен Сальман также прокомментировал очередное высвобождение стратегических запасов нефти (SPR) США. Практически во время заседания ОПЕК+, вердикт которого, очевидно, уже был согласован, американский президент Джо Байден принял решение в ноябре направить на рынок 10 млн баррелей нефти из стратегического запаса. В марте было объявлено о том, что США высвободят 180 млн баррелей, в результате их запасы нефти находятся на историческом минимуме.

Этот шаг не является "искажением" рыночной ситуации, и каждая страна имеет собственные механизмы влияния, которые нужно уважать, заявил в этой связи принц.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи отметил, что решение о снижении квот не является краткосрочным. "Мы, как профессионалы, должны посмотреть, что можно сделать, чтобы больше нефти поступало на мировой рынок. Наша цель - помочь мировой экономике восстановиться", - заметил он, подчеркнув, что страны ОПЕК+ беспокоятся о недостатке инвестиций в отрасль, добавив также, что газ влияет на мировую экономику больше, чем нефть.

Хотя ОПЕК+ решила снизить квоты по добыче на 2 млн б/с, фактическое снижение составит, по оценке главы Минэнерго Саудовской Аравии, 1-1,1 млн б/с. Квоты давно оторвались от реальной добычи, и в августе отставали от нее на 3,6 млн б/с из-за недостатка инвестиций, влияния военных конфликтов и санкций.

По июльской оценке ОПЕК+, профицит нефти на рынке в 2022 году составит 0,4 млн б/с, а в 2023 году - 0,3 млн б/с.

Принц также не стал принимать упрек в адрес ОПЕК+ в слишком высоких ценах на моторное топливо: "Вы можете видеть реальность так, как вам хочется". По его словам, цены на топливо демонстрируют, что маржа достается нефтеперерабатывающему, а не добывающему сектору.

"Почему вы не беспокоитесь больше о цене на электричество или газ? Вы живете в Великобритании! Рост цен на нефть - самый скромный по сравнению с ценами на другие энергоносители", - ответил он английскому журналисту, задававшему соответствующий вопрос.

Дуэль в темноте

После принятого решения президент США Джо Байден заявил, что "разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить добычу". Шаг ОПЕК+ означает, что организация "выверила свою позицию с Россией", заявила в свою очередь представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Западные СМИ отмечают, что США активно пытались убедить коалицию не сокращать добычу нефти. Наблюдатели считают, что, если позиция ОПЕК+ спровоцирует рост цен на бензин, это станет плохой новостью для Байдена и его Демократической партии в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

Министр энергетики Саудовской Аравии "сепаратный сговор" отрицает категорически: "Мы контактируем со всеми странами ОПЕК+ с декабря 2016 года".

"Политически решение сократить добычу в преддверии выборов в США выглядит пощечиной для действующей американской администрации со стороны Саудовской Аравии и других мэйджоров Персидского залива. Это может привести к дальнейшему ухудшению взаимоотношений двух стран, а также к регуляторным мерам на американском топливном рынке", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

По его словам, решение снизить квоты - это сигнал для рынка, что альянс не только на словах, но и на деле готов защищать высокие цены на нефть. "В какой-то степени, это может выглядеть, в том числе, как брошенная перчатка коалиции G7 и ЕС, с намеком на то, что ОПЕК+ планирует сохранить за собой право монопольного регулятора на рынке нефти и не приветствует попытки альтернативных регуляторных механизмов, вроде предельных цен на нефть", - добавил Галактионов.

Отвечая на вопрос о влиянии введения потолка цен на российскую нефть, принц Абдулазиз бен Сальман заметил, что сейчас не понятно, что будет с эмбарго, как оно будет реализовано и каков будет эффект.

Кроме того, непонятно, как поведут себя центробанки мировых держав, чтобы бороться с инфляцией, каково будет влияние локдаунов в Китае, а геополитика - вообще за пределами ответственности ОПЕК+, сказал он.

По словам министра, за 35 лет пребывания в отрасли он не видел такой неопределенности.

В то же время решение о продлении сделки на 2023 год и сокращение частоты плановых встреч министров позволяет увидеть долгосрочный прогноз ОПЕК+ в отношении рынка.

Потолок цен на нефть даже руководители крупнейших энергетических компаний считают "плохой" и "труднореализуемой" идеей.

"Я думаю, что на самом деле это плохая идея", - заявил глава второй по величине нефтяной компании Европы TotalEnergies Патрик Пуянне. Руководитель компании Shell Бен ван Берден в свою очередь говорил, что такую инициативу будет сложно реализовать. Кроме того, топ-менеджер сетовал на отсутствие диалога политиков с отраслью.

Мера, о введении которой лидеры ЕС договорились в среду, заключается в том, чтобы предоставить покупателям российской нефти в третьих странах доступ к европейским страховым и финансовым услугам только в том случае, если те будут придерживаться ценовых лимитов на это сырье. Пуянне, в свою очередь, сказал, что рынок уже выполняет эту задачу, а российские баррели доступны с "большой скидкой".

Российский вице-премьер Новак считает, что такая мера может привести к временному сокращению добычи нефти в РФ. По его словам, это также может увеличить затраты на доставку сырья и привести к задержкам в поставках. Новак подчеркнул, что меры по ограничению цен на экспорт российской нефти приведут к обратным результатам. Он также подтвердил, что Москва не будет продавать сырье в страны, которые установят предельные цены.

По словам Новака, сейчас Россия добывает 9,9 млн б/с (в августе производство составляло 9,8 млн б/с - ИФ), при том что новая квота - 10,5 млн б/с. "Для нашей нефтедобывающей отрасли остается еще предел для повышения добычи около 500-600 тысяч б/с, и, конечно, многое будет зависеть от развития ситуации на мировых рынках", - сказал вице-премьер РФ.