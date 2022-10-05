Байден обеспокоен решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что его обеспокоило решение ОПЕК+ снизить квоты на добычу нефти с ноября на 2 млн б/с к уровням августа.

"Я обеспокоен, это не было необходимо", - цитирует его CNN.

Байден добавил, что изучит решение ОПЕК+ более детально.

Секретариат организации после встречи в Вене министров стран-участниц соглашения сообщил, что в свете неопределенности, связанной с перспективами мировой экономики и рынка нефти, на переговорах были приняты несколько решений.

Срок действия соглашения был продлен до 31 декабря 2023 года. Квота по добыче нефти с ноября снижается на 2 млн б/с.

Министры также решили сократить регулярность встреч министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) с одного до двух месяцев. Полноформатные министерские встречи ОПЕК+ будут проводиться теперь раз в полгода вместе с конференциями стран ОПЕК.

По сведениям CNN, до заседания администрация Байдена отговаривала ближневосточных союзников США от голосования за сокращение добычи нефти, чтобы избежать резкого скачка цен.