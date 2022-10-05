Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

ОПЕК+ согласовали России новую квоту в 10,5 млн б/с при актуальной добыче 9,9 млн б/с

ОПЕК+ согласовали России новую квоту в 10,5 млн б/с при актуальной добыче 9,9 млн б/с
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия сейчас добывает 9,9 млн баррелей нефти в сутки, новая квота страны по соглашению ОПЕК+ составит 10,5 млн, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"Россия сегодня частично не выполняет квоту относительно тех квот, которые установлены были соглашением. На август квота (РФ - ИФ) составляла 11 млн баррелей в сутки, Россия добывает 9,9 млн баррелей нефти в сутки. Наш вклад в общее сокращение фактически на сегодняшний день действует. Наша квота будет сокращена с 11 млн до 10,5 млн баррелей в сутки. Для нашей нефтедобывающей отрасли остается еще предел для повышения добычи около 500-600 тыс. баррелей в сутки, и конечное, многое будет зависеть от развития ситуации на мировых рынках", - сказал он.

Он также высказал мнение, что страны ОПЕК+ в реальности снизят добычу, поскольку у них нет свободных производственных мощностей.

"Будет реальное сокращение, потому что есть ряд стран, которые недовыполняли относительно своих квот, которые были распределены. То есть у них нет свободных производственных мощностей, чтобы в сегодняшних условиях быстро нарастить. Конечно, при условии дополнительных инвестиций на протяжении какого-то времени эти объемы могут быть восполнены. Есть ряд стран, у которых квоты выполняются в полном объеме, есть потенциал. Относительно общей суммарной добычи будет снижение, а квоты будут снижены на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября", - сказал вице-премьер.

Реальное сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 1-1,1 млн баррелей в сутки, считает саудовский министр энергетики принц Абдулазиз бен Сальман.

Александр Новак ОПЕК Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак заявил о готовности начать поставки газа по уцелевшей нитке "Северного потока 2"

В ЕК объяснили, что фон дер Ляйен не предлагала ограничить цену на российский газ

На "Мосбирже" доллар подорожал на 1,22 рубля, евро - на 2 рубля

Недельная инфляция составила 0,07%

Байден обеспокоен решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Министры ОПЕК+ решили больше не собираться ежемесячно

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

ОПЕК+ решила снизить квоты на добычу нефти в ноябре

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией

ФНС исключит Швейцарию и Каймановы острова из автоматического обмена фининформацией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });