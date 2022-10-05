ОПЕК+ согласовали России новую квоту в 10,5 млн б/с при актуальной добыче 9,9 млн б/с

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Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия сейчас добывает 9,9 млн баррелей нефти в сутки, новая квота страны по соглашению ОПЕК+ составит 10,5 млн, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"Россия сегодня частично не выполняет квоту относительно тех квот, которые установлены были соглашением. На август квота (РФ - ИФ) составляла 11 млн баррелей в сутки, Россия добывает 9,9 млн баррелей нефти в сутки. Наш вклад в общее сокращение фактически на сегодняшний день действует. Наша квота будет сокращена с 11 млн до 10,5 млн баррелей в сутки. Для нашей нефтедобывающей отрасли остается еще предел для повышения добычи около 500-600 тыс. баррелей в сутки, и конечное, многое будет зависеть от развития ситуации на мировых рынках", - сказал он.

Он также высказал мнение, что страны ОПЕК+ в реальности снизят добычу, поскольку у них нет свободных производственных мощностей.

"Будет реальное сокращение, потому что есть ряд стран, которые недовыполняли относительно своих квот, которые были распределены. То есть у них нет свободных производственных мощностей, чтобы в сегодняшних условиях быстро нарастить. Конечно, при условии дополнительных инвестиций на протяжении какого-то времени эти объемы могут быть восполнены. Есть ряд стран, у которых квоты выполняются в полном объеме, есть потенциал. Относительно общей суммарной добычи будет снижение, а квоты будут снижены на 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября", - сказал вице-премьер.

Реальное сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 1-1,1 млн баррелей в сутки, считает саудовский министр энергетики принц Абдулазиз бен Сальман.